Kvalita restaurací v Česku roste. Maso zaměnilo jen několik z nich, říká šéf asociace Stárek | E15.cz

Začíná už kauza utichat?

Pořád se objevují zprávy o tom, kolik restaurací zaměňuje produkty včetně masa. Bylo jich ale jen několik v celé republice. Vezmete-li srovnání, kolik je v Česku zařízení veřejného stravování, tak je to skutečně kapka v moři. Myslím, že to svědčí o tom, že kvalita restaurací zase není tak špatná.

Přesto kontroly ukázaly pochybení nejen se záměnami původu masa. Může to dělat dojem, že restaurace chybují často...

Tak to určitě není. Zaprvé pohostinství nekontroluje jenom hygiena (Krajské hygienické stanice - pozn. red.), ale zároveň Státní zemědělská a potravinářská inspekce. I když se všichni soustředí na to samé, každý to dělá trochu jinak. Zadruhé kontrolní orgány vždycky chodí tam, kde předpokládají nějaké riziko. I to trochu zkresluje celkový obrázek.

My jsme rádi, že začaly kontroly chodit i tam, kam dříve tolik nechodily. Protože problémy nastávají hlavně například v nějakých provizorních stáncích a podobných zařízeních, zatímco v restauracích byli hygienici prakticky pořád.

Takže chybovost se v posledních letech nezvyšuje?

Rozhodně ne. Domnívám se, že naopak kvalita restaurací roste. Ale samozřejmě výjimky být můžou.

Máte signály od restaurací, že by se lidé vyhýbali hovězímu masu?

Takové signály vůbec nemáme.

Restaurace si nemohou dovolit prodávat něco jiného, než mají na jídelním lístku, protože je živí stálí zákazníci. Až na výjimky některých míst, kudy procházejí turisté. Ve většině případů jsou restaurace stavěné na tom, že se tam lidé vrací, a pokud jednou chybujete, oni se vracet nebudou. Konkurence je poměrně velká.

S potravinami z Polska je to několikátý problém v řadě. Reagují na to restaurace při výběru surovin?

Nemyslím si, že by restaurace nějakým způsobem extrémně reagovaly na polské potraviny, a to z velmi jednoduchého důvodu. Provozovatel restaurace si vybírá podle kvality toho produktu. Jestli je opravdu kvalitní, dovede dobrý kuchař rozeznat velmi jednoduše.

Vydávali jste nebo budete vydávat nějaká doporučení pro restaurace v souvislosti s polským hovězím?

Ne. My jsme vydali akorát prohlášení na slova ministra zemědělství Tomana (Ministr minulou středu poslancům zemědělského výboru řekl, že některé luxusní restaurace v Praze vydávají polské maso za argentinské. - pozn. red.), protože nám přišlo skutečně nepříliš vhodné, aby takhle poškozoval obchod podnikatelů a házeli se všichni do jednoho pytle. Navíc ještě v okamžiku, kdy není nic prokázáno.

Jak si vysvětlujete prohlášení ministra?

Samozřejmě rozumím tomu, že asi máme stejný směr s ministerstvem zemědělství. Že i my se snažíme více prosazovat naše lokální produkty. Ne vždycky to u těch restaurací jde. Restaurace je soukromý podnik a každý kuchař, šéfkuchař nebo majitel se rozhoduje podle toho, jak má tu restauraci postavenou. Proč k tomu došlo, to už je věc druhá.

Budete trvat na zveřejnění seznamu restaurací, které měl ministr na mysli?

My jsme na tom ani netrvali. To spíš pan ministr sám jmenoval některé restaurace.