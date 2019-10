Ekonomická krize? Čeští potravináři investují stovky milionů | E15.cz

Nejistota spojená s růstem české ekonomiky zatím nechává v klidu tuzemské výrobce potravin. Jsou přesvědčeni, že jim pomohou investice do modernizace a rozšiřování výroby, které nyní dosahují stovek milionů korun ročně. Vyplývá to z ankety mezi potravinářskými firmami, které oslovil server E15.

„V posledních letech jsme zrealizovali hned několik mimořádných investičních projektů, z nichž některé ještě dokončujeme. Proto, abychom byli na horší časy dopředu připraveni,” uvedl ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek. Patří k nim projekt lisovny hroznů v Mikulově za 200 milionů korun, kterou jednička českého trhu s šumivými víny plánuje rozjet ve zkušebním provozu ještě letos.

Tuzemská pivní špička Plzeňský Prazdroj zase loni investovala 1,4 miliardy korun, z toho šlo do výroby více než půl miliardy korun. Jednalo se například o rozšíření varny ležáku Pilsner Urquell za 300 milionů korun. „Nyní se zabýváme tím, jak investičně podpořit růst podnikání v příznivém ekonomickém klimatu,” sdělila mluvčí pivovaru Jitka Němečková.

Podobnou strategii považuje za účinnou také česká pobočka předního světového výrobce mléčných produktů Danone. „Mnoho českých firem kvůli akutnímu nedostatku pracovních sil investovalo do automatizace a modernizace své výroby a logistiky, takže jsou nyní konkurenceschopnější i na evropském trhu,” vysvětlil ředitel českého Danone Marián Jánoš. To může do budoucna snížit náklady na pracovníky, což připustil jako jedno z možných opatření výrobce sekané Ravy CZ. „Připravili bychom se na snížení režijních nákladů,” uvedla exportní manažerka Veronika Jonová.

Sebejistotu potravinářů vysvětluje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček povahou jejich byznysu. „Potravinářské firmy mají výhodu v tom, že se jejich výrobky prodávají i v krizi,” řekl ale s tím, že snížená poptávka může být po dražších potravinách.

Křeček však upozornil, že český byznys v minulosti přípravy na krizi podcenil. „To jsme koneckonců viděli i v roce 2008, kdy stát a mnohé firmy deklarovaly, že jsou na krizi připraveny, ale následný vývoj ukázal opak,” uvedl. Nevýhodou pro české firmy může podle něj být závislost na exportu. „V případě propuknutí krize v zahraničí lze očekávat snížení poptávky po exportovaném zboží z České republiky. Tím si krizi rychle dovezeme do naší ekonomiky,” doplnil.

To připouštějí i jmenované firmy. Bohemia Sekt, ovládaný německou společností Henkell International, poukazuje na provázanost především s německou ekonomikou. Odhad jejího růstu snížily ve středu přední ekonomické instituty. Letos čekají zvýšení hrubého domácího produktu o 0,5 procenta, příští rok má tempo růstu zrychlit na 1,1 procenta. Přitom v dubnové prognóze instituty odhadovaly, že letos se HDP zvýší o 0,8 procenta a příští rok o 1,8 procenta.

Česká ekonomika by na základě průměru odhadů podle agentury Bloomberg měla letos růst o 2,6 procenta a příští rok o 2,4 procenta. Jmenované firmy dále označují jako riziko odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody a hrozbu obchodní války se Spojenými státy americkými.