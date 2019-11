Coca-Cola z použité PET lahve? Ve Švédsku už příští rok | E15.cz

Coca-Cola začne stoprocentně zrecyklované plastové lahve používat v příštím roce, a to navzdory tomu, že většina světových výrobců pro výrobu lahví využívá těch recyklovatelných jen z deseti až padesáti procent.

Nápojářská skupina musí čelit čím dál většímu tlaku spotřebitelů, kteří se snaží být co nejvíce šetrní k životnímu prostředí. Loni byl výrobce organizací Greenpeace dokonce nařčen z toho, že je jedním z největších producentů plastových odpadků na světě.

Americký gigant podle svých vyjádření ale vlastní environmentální strategii plní. Například na trzích západní Evropy má Coca-Cola za cíl, aby více než polovina prodávaných PET lahví byla do roku 2025 z již recyklovaných lahví. „Děláme v tomto velké kroky,“ ubezpečila Sofie Eliasson Morsink, hlavní manažerka skupiny pro Švédsko.

Jednou z největších překážek ve využívání recyklovaných plastů je nedostatek materiálu. Ve Švédsku však tento problém řešit nemusí, míra recyklace plastových lahví tam totiž díky zálohovému systému převyšuje 80 procent. Zákazník ve Švédsku za navrácenou plastovou lahev dostává peníze stejně jako u nás za většinu těch skleněných.

Globálně má Coca-Cola za cíl používat výhradně jen recyklované plastové lahve do roku 2030. Jedna z nejambicióznějších společností je v tomto směru potravinářská skupina Danone, která chce mít polovinu veškerých svých obalů recyklovaných do roku 2025. Její dceřiná společnost, výrobce minerálek Evian, hodlá mít své lahve do téhož roku recyklované stoprocentně.