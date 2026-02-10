Coca-Cola ziskem překonala odhady, zvedala ale i ceny
- Coca-Cola ve 4. čtvrtletí zvýšila čistý zisk o tři procenta na 2,3 miliardy dolarů, zisk na akcii po očištění mírně překonal odhady, tržby ale zaostaly.
- Prodané objemy vzrostly o procento, táhly je USA, Japonsko a Brazílie; v Severní Americe firma zvýšila ceny o čtyři procenta.
- Firma zdražuje kvůli nákladům, spotřebitelé ale hledají levnější alternativy; výhled počítá s růstem organických tržeb o čtyři až pět procent.
Americká nápojová společnost Coca-Cola ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o tři procenta na 2,3 miliardy dolarů (47 miliard Kč). Hospodaření podpořila vyšší poptávka ve Spojených státech, uvedla firma ve výsledkové zprávě.
Po očištění o jednorázové položky firma vydělala 58 centů na akcii, což mírně překonalo očekávání analytiků. Tržby vzrostly o dvě procenta na 11,8 miliardy, zaostaly ale za odhady.
Objem prodaných nápojů se celosvětově zvýšil o jedno procento. Růst táhly zejména Spojené státy, Japonsko a Brazílie. V Severní Americe se objemy prodeje zvýšily po několika čtvrtletích stagnace či poklesu. Coca-Cola také ve čtvrtletí zvýšila ceny v Severní Americe o čtyři procenta, globálně pak o jedno procento.
Společnost zvyšuje ceny svých nápojů, aby si kompenzovala vyšší vstupní náklady. Američtí spotřebitelé však stále více hledají levnější alternativy, protože inflace tlačí na jejich rozpočty. Konkurenční PepsiCo minulý týden oznámila, že sníží ceny některých produktů, protože spotřebitelé v posledních letech reagovali negativně na několikeré zvýšení cen.
Coca-Cola v prosinci oznámila, že její provozní ředitel Henrique Braun se od 31. března ujme funkce generálního ředitele. Současný ředitel a předseda správní rady James Quincey se stane výkonným předsedou.
V letošním roce společnost očekává zvýšení tzv. organických tržeb o čtyři až pět procent, zatímco analytici dosud počítali s růstem o 5,3 procenta. Loni organické tržby, tedy bez vlivu akvizic a prodejů aktiv a kurzových pohybů, stouply o pět procent. Očištěný zisk na akcii podle předpokladů vzroste o sedm až osm procent.