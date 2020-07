Dáme jídlo se spojuje s Manifestem. Rozvoz jídla nabízí 16 podniků | E15.cz

Rychlost rozvozu by podle informací neměla překročit 45 minut od objednání a zákazníci si budou moci v jedné objednávce nakombinovat jídlo jak z Manifesta na Florenci, tak i ze Smíchova.

Manifesto Market je gastronomický a kulturní market a proptech startup, který vrátil život zanedbaným a nevyužívaným místům v centru Prahy. Projekt je držitelem ocenění Obchodník roku 2018 za nejlepší zákaznický zážitek a finalistou mezinárodní ceny Internorga Future Award 2020.

Restaurace Manifesta dostupné na Dáme jídlo:

Alebrijes Cocina Mexicana (FLORENC + SMÍCHOV)

L’Atelier by Charlie Voston (FLORENC)

Bar by Manifesto (FLORENC + SMÍCHOV)

Chicko Chicken (FLORENC)

The Craft (FLORENC + SMÍCHOV)

Dirty Dog BBQ (FLORENC)

Faency Fries (FLORENC)

Flying Pot (FLORENC)

Fuego Wild Dinner (FLORENC)

The Hummus Bar (FLORENC + SMÍCHOV)

Nebu (FLORENC)

Pancake & Coffee by Minnie’s (FLORENC)

Le Petit Bouillon (FLORENC)

Poke Haus (FLORENC + SMÍCHOV)

Rolls Bros (FLORENC)

Ryba je ryba (FLORENC)

Seafood by Maare (SMÍCHOV)