Farmáři v karanténě se o svá zvířata mohou starat i s koronavirem | E15.cz

Karanténa se zatím týká jen jednotek farem, podle Asociace soukromého zemědělství ČR se ale jejich potíže přesto musí řešit okamžitě a plošně. „Je to akutní. Důvodem je, že chovná zvířata musí nepřetržitě někdo krmit a starat se o ně. Jakmile je ale drtivá většina zaměstnanců v karanténě, hrozí, že se zvířata budou muset utratit,“ říká Jaroslav Šebek s tím, že by pro farmy znamenalo fatální ekonomické důsledky.

Asociace soukromých zemědělců už proto poslala požadavek na vládu, aby u případů, kdy je farma buď v uzavřené oblasti, nebo sama v karanténě, zajistila potřebnou finanční pomoc. Podle Šebka by se mohlo jednat o příspěvek rozdělený na menší nevratnou pomoc a větší část, která by byla poskytnuta formou bezúročné půjčky. Peníze by farmám umožnily najmout si potřebné pracovníky.

Do té doby asociace od patřičných úřadů požaduje, aby k jednotlivým případům přistupovaly individuálně. „U farem, kde původní pracovníky nemůže nikdo zastoupit, by měli umožnit pokračování v práci,“ doplnil Šebek.

Tento postup už úřady umožnily například Ekofarmě Bošina. „Byl to dlouhý boj s úřady. Krajská hygiena o tom původně nechtěla ani slyšet. Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová ale naše argumenty nakonec uznala,“ sdělila deníku E15 spolumajitelka ekofarmy Lucie Bošinová.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že podobnými případy se zabývalo. „Je to tak, že nyní se na péči o zvířata vztahuje výjimka z vládního nařízení o omezení volného pohybu. Péče o zvířata je tedy povolená a krajská hygiena by to měla už zohledňovat,“ sdělil mluvčí rezortu Vojtěch Bílý s tím, že pracovníci na takových farmách by měli být maximálně obezřetní. Ministerstvo zároveň uvedlo, že je připraveno zemědělce podpořit i finančně, ale pouze v rámci už fungujících dotačních programů.