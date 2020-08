Francouzští vinaři sklízejí předčasně. Nechtějí příliš alkoholu ve víně | E15.cz

Jakmile se vinařům ve Francii podařilo vyprázdnit sklepy v době, kdy prodej vína klesl kvůli koronakrizi, chystají se je znovu naplnit z letošní předčasné sklizně. Přichází po jednom z nejteplejších jar za posledních sto let, napsala to agentura AFP.

Datum začátku sklizně bylo nutné posunout vpřed o dva až čtyři týdny. Vinaři tak chtějí zabránit tomu, aby byla vína příliš alkoholická, protože vysoké teploty urychlují koncentraci cukru v hroznech.

V Burgundsku tak vinařství Fichet začalo sklízet révu téměř o měsíc dříve než loni. V oblasti Bordeaux se bude sklízet o dva týdny dříve než v posledních pěti letech, a to bílé odrůdy od 20. srpna a červené od 5. až 10. září.

Podobně je tomu v kraji Champagne, kdy sklizeň začne zhruba 20. srpna. Ve Val de Loire bude uspíšena v průměru o deset dní.

„Doba mezi květenstvím a sklizní se zkracuje,“ poznamenává vinař z departementu Aube Emmanuel Mannoury. „Za posledních deset let už popáté sklízíme v srpnu, letos je to ale poprvé, co skončíme ještě před začátkem září,“ dodává.

„Za třicet let jsme získali nejméně tři týdny, pokud jde o začátek sklizně,“ říká Thierry Fritsch ze sdružení vinařů v Alsasku. Tam se začne sklízet 24. či 25. srpna.

„Období veder jsou stále častější. Možná budeme muset příště používat solární panely, zavlažovat vinice a chránit je,“ upozorňuje ředitel prodeje biovín JeanJean v Languedocu Bruno Peyre.

Pokud nepřijde na poslední chvíli ničivá bouře nebo se nezhorší suchost půdy, má být ve Francii podle ministerstva zemědělství sklizeň o šest až osm procent vyšší než loni. Francie je největším vývozcem vína na světě a druhým největším producentem za Itálií.

Letošní sklizeň přichází v naprosto nečekaném kontextu: uzavření barů a restaurací všude ve světě vedlo k celkové ztrátě 1,5 miliardy eur, tedy přes 39 miliard korun. Produkce vína je přitom ve Francii druhým největším vývozním odvětvím za leteckou technikou.

Kromě toho cla, která loni v říjnu zavedly Spojené státy a která nedávno potvrdil Washington s platností až do února příštího roku, vedla v prvním letošním pololetí k poklesu dovozu francouzských vín do USA zhruba o 35 procent.

Nakonec díky 246 milionům eur v podobě urgentní pomoci z Bruselu a z francouzského rozpočtu mohli vinaři financovat skladování některých odrůd nebo 2,6 milionu hektolitrů neprodaného vína přeměnit na etanol či dezinfekční gel. To uvolnilo místo ve sklepích.

Letošní sklizeň také vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů. „Musíme věnovat pozornost dodržování rozestupů mezi lidmi, a ti musejí nosit roušky,“ vysvětluje Jean-Daniel Hering, producent vína v obci Barr v departementu Bas-Rhin.

Není to snadné. Mnoho vinařů, kteří využívali pracovníky ze zahraničí, doplatilo na uzavření hranic se Španělskem, odkud pracovní síly přicházely.

Mnozí už na sklizeň hroznů používají kombajny. V Provence tak stroje zajišťují 80 procent sklizně a v oblasti Bordeaux až 90 procent.