Pivovar Chříč změní název svého piva, kvůli mezinárodním sporům | E15.cz

Západočeský pivovar Chříč změní kvůli mezinárodnímu sporu název u svého piva typu India Pale Ale. Jeho původní název zněl Mahátma a odkazoval na slavného duchovního Mahátmu Gándhího. Nápad se s úspěchem v Indii nesetkal a celá věc dokonce dospěla do mezinárodních doplomatických sporů, na které jako první upozornil deník E15 . Pivovar ze severu Plzeňska tak nyní přišel s kompromisem. Slavného Inda na etiketě nahradí slavný indián - náčelník Apačů Vinnetou.

Asijské zemi vadil především fakt, že Gándhí byl téměř celoživotní abstinent a vystupoval i proti konzumaci alkoholu.

„Naše pivo je určené výhradně pro domácí trh a pivo Mahátma jsme uvedli u příležitosti 70ti let tragické smrti indického duchovního vůdce s cílem uctít jeho odkaz. Proto nás mrzí, že byl náš záměr nepochopen. Zároveň jsme přesvědčeni, že pokud by Gándhí žil v Čechách, pivo by určitě pil,“ vyjadřuje se k incidentu Petr Jakubíček, správce pivovaru.

Nyní však pivovar musí na přání indické ambasády pivo stáhnout z prodeje. Na místo duchovního se tak na etiketě objeví postava, která je Čechům rozhodně blíže. Západočeský pivovar totiž vybral náčelníka Apačů Vinnetoua. „Cítili jsme, že je potřeba jej nahradit jinou velkou osobností, která se zasadila o boj za svobodu svého národa a představuje následováníhodný vzor pro současného člověka. Snad nikdo se pro takový účel nehodí lépe než Vinnetou, náčelník Apačů,“ dodává Jakubíček.

Pivovar Chříč je minipivovar na severním Plzeňsku s tradicí od roku 1567, který obnovil svou činnost před čtyřmi lety a funguje jako chráněná dílna – na pozicích pivovarské chasy zaměstnává desítku lidí s mentálním postižením.