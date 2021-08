Káva po celém světě zdražuje. Kvůli protipandemickým opatřením ve Vietnamu | E15.cz

Ve Vietnamu se káva připravuje k vývozu z velkého terminálu v Ho Či Minově Městě, v současné době tam ale je značně omezený provoz kvůli opatřením, která úřady zavedly ve snaze zastavit šíření koronaviru. V největším městě této jihoasijské země totiž začalo přibývat případů nákazy nakažlivější mutací delta, uvedla BBC. Město a jeho přístavy tvoří klíčovou součást globální dopravní sítě, která vede z Číny do Evropy.

Káva robusta se v polovině loňského roku dostala na víceleté minimum kolem 1100 dolarů za tunu, pak se ale její velkoobchodní cena začala zvyšovat a na začátku letošního roku se pohybovala kolem 1370 dolarů (29 700 korun) za tunu.

Robusta je jedním ze dvou hlavních druhů kávy, které se ve světě nejčastěji pijí. Má více než 40procentní podíl na trhu, zbytek připadá téměř celý na kávu arabika. Robusta má zpravidla více nahořklou chuť a používá se při výrobě instantní kávy nebo do některých typů espresa.

Uzávěra Ho Či Minova Města na jihovýchodě Vietnamu znamená, že exportéři mají problém dostat své zboží do přístavů, aby je mohli odeslat k odběratelům po celém světě. Cestovní omezení představují další problém, protože exportéři už se potýkají s celosvětovým nedostatkem kontejnerů v námořní dopravě. To přispívá k růstu cen za dopravu a v důsledku prodražuje prakticky všechno, co se přepravuje po moři.

Vietnamské sdružení pěstitelů kávy a kakaa spolu s dalšími obchodními organizacemi vládu vyzvaly, aby restrikce omezila, a pomohla tak zabránit dalšímu zpožďování v dodávkách a souvisejícímu růstu nákladů. Ministr dopravy proto minulý týden regionálním úřadům na jihu země nařídil, aby se snažily omezit dopady na dopravu zboží, včetně kávy.

Doležel z velkoobchodu Kavovnik.cz tvrdí, že růst cen kávy je vždy spekulace výrobců ve snaze zdražit své produkty pro konečné spotřebitele. Samotné zvýšení ceny pražené kávy podle Doležela mnohem více ovlivní zdražení energií a dopravy. Myslí si ale, že to nebudou drastické skoky. "U ohlášených změn se jedná o navýšení ceny mezi dvěma až čtyřmi procenty," dodal.

Vietnamské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že v zemi se za uplynulý den objevilo dalších 14.224 případů nákazy koronavirem, což je rekord. O den dříve to bylo 12.663 případů nákazy a 344 úmrtí. Většina případů je právě v Ho Či Minově Městě a přilehlých průmyslových zónách. Od začátku pandemie se ve Vietnamu, který má zhruba 96 milionů obyvatel, nákaza zjistila skoro u 450 tisíc lidí, více než 11 tisíc lidí po nákaze zemřelo.

Potíže ve Vietnamu zhoršují už tak nepříznivou situaci, s kterou se pěstitelé kávy potýkají. Brazílie, která je největším světovým pěstitelem prémiových kávových bobů arabika, totiž kvůli suchu a mrazům zaznamenala pokles produkce. Největší mrazy, které zemi zasáhly od roku 1994, vedly k růstu cen čerstvých bobů téměř na sedmileté maximum. Část pěstitelů navíc bude muset kvůli mrazům zasadit nové rostliny, což znamená, že produkci kávy možná neobnoví dříve než za tři roky.