Křupky z předměstí Bělehradu jí celý Balkán. Prohlédněte si jejich výrobu | E15.cz

Křupky značky Smoki, které mají tradici od sedmdesátých let, jsou vyráběny z kukuřice, arašídů a rostlinného oleje. Srbská společnost je kromě domácího trhu dodává do Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Makedonie, Černé Hory a Slovinska.

Kromě několika typů křupek Smoki včetně druhu politého čokoládou vyrábí Soko Štark i čokoládu a další sladké i slané pochutiny. V roce 2017 za ně utržila 101 milionů eur (2,6 miliardy korun). Pro srovnání - dominantní hráč na českém trhu slaných pochutin Intersnack, pod kterého patří značky Bohemia, Chio nebo Pom-Bär, měl za stejné období obrat 1,5 miliardy korun a téže hodnoty dosáhl i loni.

Soko Štark patří do potravinářského koncernu Atlantic Grupa se sídlem v chorvatském Záhřebu. Srbská firma je známá především kvůli produkci čokolády, do které dodává sušené mléko česká společnost Interlacto. Právě sušené mléko a smetana, kterých se v roce 2018 vyvezlo do Srbska za 71 milionů korun, jsou jedničkou českého exportu do této balkánské země.

Podívejte se do továrny na křupky: