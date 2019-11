Romancov: Je správné, že ministr Toman ruskou cestu ukončil | E15.cz

Téměř dvě desítky podnikatelů z potravinářských, zemědělských i technologických firem jednaly tento týden o svém byznysu v Moskvě, do Kazaně už ale nedorazily kvůli úředníkům, kteří nevydali delegaci povolení pokračovat v cestě. „Je to typický způsob ruského chování,“ komentuje politický geograf Michael Romancov krach podnikatelské mise českého ministerstva zemědělství.

Jak si vysvětlujete způsob, kterým se zachovaly k podnikatelské misi ministerstva zemědělství ruské úřady?

Chování ruské strany příliš nedává smysl. Nejspíš to bude mít vazbu na posun v hodnocení Ruska v České republice a výroční zprávu Bezpečnostní informační služby o ruských, a nejen ruských, aktivitách v Česku.

A co kauza starosty Řeporyjí Pavla Novotného, který chce vybudovat pomník vlasovcům?

Předpokládám, že ruská strana je ještě pořád schopná rozlišovat mezi úrovní státu a komunálu. Pavel Novotný je svérázná osobnost a myslím si, že ruskou stranu jeho způsob komunikace irituje. Ale nemělo by to vést k takovým krokům, jakých jsme byly svědky vůči české delegaci v Rusku.

Mohlo na to mít vliv ještě něco dalšího, případně jaká událost?

Z poslední doby si nevybavuji, že by se v českém prostředí stalo něco výjimečného. Jsou tady samozřejmě jiné dlouhodobé kauzy, respektive postoj české vlády, nikoliv prezidenta, vůči nim. Vláda tím dává najevo, že jsme v pohledu na Rusko integrální součástí Severoatlantické aliance a Evropské unie.

V předvečer summitu NATO, kde Rusko opět nebude na pořadu jednání, to mohl být signál vůči prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten bude v Londýně Česko zastupovat a jeho proruské postoje jsou známé. Ale to je v tento okamžik pouhý dohad.

Jak hodnotíte rozhodnutí ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) zrušit podnikatelskou misi v polovině? Nebylo to předčasné?

Pokud byl předem dohodnutý program a ruská strana dala najevo, že ho nehodlá dodržet, aniž by pro to byl důvod typu živelní katastrofa a podobné, je to jednoznačně správné rozhodnutí. Měla by to být komunikace mezi dvěma rovnoprávnými partnery a pokud se Rusové rozhodli od svého závazku jednostranně odstoupit, pak je v pořádku, že se česká strana zachovala, jak se zachovala.

Může mít událost zásadní dopad na česko-ruské vztahy?

Domnívám se, že ne. Česko-ruské vztahy je nutné vnímat optikou vztahů mezi celou Evropskou unií nebo Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Jsme součástí těchto organizací a není důvod se domnívat, že by tady měla být nějaký speciální rovina politických vztahů.

Pokud jde o hospodářské vztahy, navzdory tomu, že v některých segmentech se může ruský trh jevit objektivně jako velký a lukrativní, tak to prostě není trh, kde fungují standardní tržní principy. Je to ekonomika s obrovským vlivem státu a myslím si, že to, že se naši podnikatelé v tento okamžik spálili, je z hlediska budoucnosti jenom dobře. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že ruská ekonomika není perspektivní.

Je podobné chování ruských představitelů vůči zahrničním dipolomatickým misím běžné, nebo si to Rusko k větším státům jako Velká Británie, Německo nebo USA nedovolí?

Rusko je velmoc a má tendenci chovat se ke všem tak, jak samo uzná za vhodné. Že se vůči nám zachovali tímto způsobem, byl jisté pro mnohé české podnikatele šok. V obecné rovině je toto typický způsob ruského chování, který můžeme vnímat optikou komunikace ruské ambasády k české veřejnosti. Mám na mysli souvislost s kauzou sochy maršála Koněva nebo zvažovaného památníků vlasovcům v Řeporyjích.