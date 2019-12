Podnikatelské mise do zahraničí se vyplácejí státu i firmám | E15.cz

Cesty do zahraničí s vládními činiteli se českým podnikatelům podle zástupců státu i firem vyplácejí. Nejčastěji s doprovodnou podnikatelskou delegací jezdí ministři průmyslu a obchodu, od jmenování současné vlády jich exministryně Marta Nováková a její nástupce Karel Havlíček (oba ANO) uskutečnili čtrnáct. Zdaleka nejpočetnější delegace však byly na cestách prezidenta Miloše Zemana či premiéra Andreje Babiše (ANO), kde bylo i sto podnikatelů. Podnikatelé mise však pořádají i další ministři, například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) vyrazil od svého jmenování v loňském roce na čtyři takové cesty, včetně nepovedené mise do Ruska v minulém týdnu.

Podnikatelé i ministři si pochvalují, že se jedná o jeden z nejdůležitějších způsobů propagace českého exportu. „Například v odvětvích energetiky obranného průmyslu nebo třeba kolejové dopravy je podpora ministrů a náměstků v rámci podnikatelských musí velmi důležitá,“ říká Havlíček s tím, že toho firmy hojně využívají. „Účast nejvyšších politických představitelů je vždy významným přínosem podnikatelských misí, máme-li co nabídnout,“ potvrzuje mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Za jednu z nejúspěšnějších misí z tohoto pohledu lze přitom považovat listopadovou cestu Babiše na Ukrajinu, kde ho kromě Havlíčka doprovodila také takřka sto podnikatelů. Jednalo se o druhou největší misi svého druhu v české historii, hned po nedávné cestě prezidenta Zemana do Ruska. Spekuluje se, že na Ukrajině uzavřeli čeští podnikatelé kontrakty za desítky miliard korun. Například strojírenská firma Škoda JS uzavřela smlouvu na dodávku komponentů pro ukrajinské jaderné elektrárny za více než 710 milionů korun. „Zatím jsme se soustředili na hledání příležitostí zejména ve střední a východní Evropě, na export dnes připadají více než dvě třetiny našeho obratu.,“ uvedl generální ředitel společnosti Vladimír Poklop.

Hospodářská komora by si však představovala častější mise a to především do Číny. „Česká republika na rozdíl od jiných evropských zemí není v aktivním lobbingu za české firmy dostatečně aktivní,“ řekl mluvčí komory Diro s tím, že například německá kancléřka Angela Merkelová nebo francouzský prezident Emmanuel Macron vyváží zástupce svých firem do Činy násobně častěji než čeští politici. Tuzemští podnikatelé byli na podobné misi v poslední době jen dvakrát a to vždy s prezidentem Zemanem, a to letos v dubnu a loni v listopadu. Obě cesty, které na nákladech vyšly na několik milionů korun, byly však hojně kritizované. „Cesty Miloše Zemana do Číny jsou nákladné a nikam nevedou. Češi se v očích Číňanů sklonili před komunistickou totalitou,“upozornil v dubnu senátor Pavel Fischer (nez.), podle kterého se většina čínských investic v Česku neuskutečnila.

Diplomaticky problematická byla i poslední cesta ministra Tomana do Ruska, kde ponikatelské delegaci nedovolila ruská strana vnitrostátní přelet do Kazaně. Toman posléze rozhodl o tom, že se delegace vrátí předčasně do Prahy.