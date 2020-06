Košík.cz začne rozvážet vybrané výrobky pro Kaufland | E15.cz

Přesun prodeje potravinářského zboží na internet pokračuje. E-shopy s potravinami, jako jsou Rohlík.cz nebo Košík.cz, zaznamenaly během koronavirové krize obrovské nárůsty a on-line prodeje rozšířilo také Tesco. Teď se na internet pouští také německý obchodní řetězec Kaufland, a to právě prostřednictvím Košíku.

Košík ze skupiny Mall začne na svém webu nabízet jen vybrané produkty Kauflandu. Bude to šest set položek z privátních značek obchodního řetězce, a to zejména z vyšších řad, jako jsou K-Jarmark, K-Bio či K-Free.

„Máme jasně stanovené interní parametry potravin, které zařazujeme do portfolia, zároveň ale všechny potraviny musejí projít senzorickým testem, tedy naší ochutnávkou,“ uvedl Tomáš Jeřábek, šéf Košíku.cz. „Nakonec jsme zvolili koncept shop in shop, kdy je nabídka Kauflandu vsunuta do našeho portfolia,“ dodal s tím, že zboží z Kauflandu mají ve vlastním skladu a odtud je rozvážejí. Jednání o spolupráci s Kauflandem se přitom konala už od loňského října, ale koronavirová krize ji oddálila zhruba o tři měsíce

„V Německu jsme se o on-line obchod už pokoušeli a přišli jsme přitom o spoustu peněz. Proto nyní jdeme cestou spolupráce s Košíkem,“ vysvětloval šéf Kauflandu v Česku Stefan Hoppe. V Německu Kaufland zkoušel on-line prodej v Berlíně sám, takže si zajišťoval vše vlastními silami od vyskladnění zboží po doručení ke dveřím. „Náklady projektu byly enormně vysoké, a tak jsme ho zhruba po roce zastavili,“ dodává Hoppe.

Podobná spolupráce není v Evropě ojedinělá. Obdobně postupují další kamenné řetězce, které se raději spojují se specialisty na on-line prodej, než aby složitě budovaly celý systém a logistiku. Pár už si jich totiž na vlastní cestě vylámalo zuby.

S podobnou, byť zatím velmi omezenou, spoluprací začal zhruba před dvěma měsíci polský Kaufland nebo britské Aldi. Tam si zákazníci mohou objednat předbalený balíček dvacítky základních potravin. Polský Kaufland začal s balíčkem o třiceti položkách, které se objednávají telefonicky a doručují prostřednictvím tamního on-line obchodu Mango.

S testováním on-line prodeje jídla začal loni v Irsku také německý řetězec Lidl. Spojil se tam s on-line prodejcem potravin Buymie a letos ohlásil, že pilotní projekt byl úspěšný. „Lidl v Polsku připravuje v oblasti potravin také uvedení služby click&collect pro největší města,“ uvedl před pár týdny Miloš Ryba, šéf strategických retailových projektů v britské poradenské společnosti IGD.

V Česku se velké kamenné řetězce k on-line prodejům stavěly dosud velmi opatrně. Plnohodnotně jej už před lety jako první Tesco spustilo, ale dovoz u něj trvá déle. Lidl zatím prodává on-line jen své nepotravinářské zboží a na potraviny se podle posledního vyjádření nechystá.

Globus spustil loni jakýsi předstupeň on-line obchodu, kdy si zákazník objedná na webu, ale pro zboží si dojede. Podobný projekt začalo testovat Makro. Zákazníci prodejen Můj obchod mohou nakoupit zboží přes e-shop a pak si je vyzvednout.