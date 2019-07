Propad zaměstnanosti v zemědělství se loni po letech zastavil. Většině je kolem padesátky | E15.cz

Pokles počtu pracovníků v zemědělství se loni po řadě let zastavil, přibylo jich 200 na 100 200. Uvádí to pracovní verze Zprávy o stavu zemědělství za loňský rok od ministerstva zemědělství. Pokles trval skoro od začátku tisíciletí. Pracovníci ale stále chybí, a to nejenom na manuální práce, ale i na střední a vyšší pozice, řekl mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha. Průměrný plat v zemědělství se loni zvýšil o 6,7 procenta na 25 419 korun za měsíc.

"Zaměstnanost v zemědělství lze v posledních letech považovat prakticky za stabilizovanou, počet pracovníků v zemědělských podnicích se pohybuje kolem 100 000," uvádí ministerský materiál. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti se loni nezměnil, činil tak 1,9 procenta. Nejvíce lidí bylo zaměstnaných v podnicích se smíšenou rostlinnou i živočišnou výrobou. Mírně se posílila zaměstnanost v podnicích specializovaných na pěstování zeleniny.

Mluvčí Zemědělského svazu řekl, že svaz nad zastavením poklesu počtu pracovníků nemůže jásat. "Jde o hranici, pod kterou již není možné klesnout bez výrazného dopadu na celý obor. Spíše naopak. České zemědělství se z dlouhodobého hlediska potýká s nedostatkem pracovníků," řekl mluvčí.

Podle něj je svaz nejaktivnějším garantem programu Ukrajina, který by měl zjednodušit povolování práce Ukrajinců na českém pracovním trhu. "V současné době se připravujeme na to, že oslovíme i odborně vzdělané cizince, kteří by mohli zaujmout pozice středního odborného personálu, jako jsou agronomové nebo zootechnici, a kteří by nahradili nedostatek tuzemských odborníků," dodal.

Podíl žen zaměstnaných v zemědělství loni podle zprávy klesl o 0,1 procentního bodu, v agrárním sektoru tak činil 28,4 procenta, po započítání myslivosti a souvisejících činností pak 32,3 procenta.

Nejvíce pracovníků, a to 41,4 procenta, je ve věku mezi 45 a 59 lety, následují třicetiletí až čtyřiačtyřicetiletí pracovníci, kterých je 31,2 procenta. Ve věku nad 60 let bylo pracovníků 14,5 procenta.

Zpráva monitoruje také dosažené vzdělání pracovníků, ale s ročním zpožděním. Předloni tak mělo 51,1 procenta zaměstnanců středoškolské vzdělání bez maturity, 25,8 procenta s maturitou, 12,8 procenta vysokoškolské a 8,6 procenta základní, nebo nedokončené základní vzdělání. "Obecně nižší vzdělanostní úroveň pracovníků v sektoru souvisí se skutečností, že většina z nich se uplatňuje v manuálních profesích," dodává zpráva.