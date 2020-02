Plastu je kolem nás příliš, říká Jan Brejcha z pivovaru Gambrinus | E15.cz

Gambrinus nedávno skončil se stáčením piva do plastových obalů a věří, že by tento jeho krok mohly následovat i další pivovary. „Počítáme s tím, že zpočátku o nějaké objemy prodaného piva přijdeme. Rozhodli jsme se ukončit prodej piva v plastu i za tuto cenu, protože jsme přesvědčeni, že je to správný krok,“ říká marketingový manažer značky Gambrinus Jan Brejcha.

V současné době se o pivu hovoří zejména v souvislosti s návrhem na různé zdanění čepovaného piva v restauracích a na stáncích. Jak situaci vnímáte a mohou případné zmatky nějak konkrétně dopadnout na provoz pivovarů?

Snížení DPH na čepované pivo vítáme, protože podporuje majitele a provozovatele hospod tím, že jim alespoň částečně kompenzuje náklady vzniklé v důsledku zavedení dřívějších regulací jako EET, zákazu kouření či omezování hazardu. Nižší sazba je spojená se službou, kterou majitelé a provozovatelé hospod zákazníkům poskytují. Věřím, že to přes počáteční nejasnosti v konečném důsledku pomůže všem hospodám, a zvláště pak malým vesnickým, na které dopadly legislativní změny nejvíce a často jim hrozilo zavření. Neočekáváme zvýšení prodejů, protože do koncových cen pro spotřebitele se úprava nejspíše nepromítne.

Takže nepředpokládáte, že by hospodští výrazně měnili cenovou politiku?

Změna DPH začne platit až od května letošního roku, do té doby je velmi těžké odhadnout, jestli se úprava promítne do koncových cen pro spotřebitele. Nicméně to záleží pouze a jenom na hospodských a od nich zatím žádné náznaky nemáme.

Loni v říjnu jste zdražovali pivo v lahvích a plechovkách. Promítne se nějak do jejich ceny avizovaný konec piva Gambrinus v PET lahvích?

Loňské úpravy cen zohledňovaly naše investice do výrobních kapacit a rostoucí náklady v dopravě a v logistice, které naši dodavatelé promítli do cen služeb, a především jsou tím důvodem rostoucí mzdy. Změny cen do budoucna komentovat nemůžeme, s PET lahvemi jsme skončili, protože už je plastu kolem nás příliš.

Jak se konec plastu promítne do prodejů Gambrinusu? Přece jen si petky přes řadu kritiků získaly zejména v letních měsících nemálo příznivců.

Počítáme s tím, že zpočátku o nějaké objemy prodaného piva přijdeme. Rozhodli jsme se ukončit prodeje piva v plastu i za tuto cenu, protože jsme přesvědčeni, že je to správný krok. Nakonec nejlepší je stejně pivo čepované, které si můžete vychutnat v hospodě s kamarády. A pak je tu samozřejmě pivo ve vratných skleněných lahvích, které je stále nejprodávanějším typem baleného piva. Chceme prostě lidem ukázat, že to jde i bez plastu.

Co je hlavním přínosem konce plastových obalů?

Jen tímto rozhodnutím se sníží produkce plastu, a tím plastového odpadu o 334 tun ročně. Je to konkrétní krok, který by mohli někteří další následovat. Kromě našich vlastních aktivit chceme podpořit i lidi, kteří se starají o své okolí a záleží jim na něm. Proto jsme se letos stali partnerem organizace Ukliďme Česko, především její akce „jarní úklid“, do které se zapojují desetitisíce lidí. Právě plastové obaly, a zejména PET lahve jsou při dobrovolnických úklidech nejčastěji sebraným druhem odpadu. Na podzim jich lidé během jediné akce nasbírali 30 tisíc.

Jak hodnotíte z pohledu pivovaru uplynulý rok a co očekáváte od toho letošního?

Obchodní výsledky za celou společnost za rok 2019 bohužel ještě nemáme. Pro Gambrinus byl uplynulý rok významný. Nejen proto, že jsme oslavili 150. výročí založení pivovaru. Radost nám udělaly prodejní výsledky, především velký zájem o novou Gambrinus 11. Už můžeme říct, že to bylo jedno z nejúspěšnějších uvedení nového piva na trh v historii pivovaru. Potvrdila se nám strategie nabídnout v hospodách pivo, které se v obchodech koupit nedá.

Gambrinus 11 si totiž můžete vychutnat pouze čepovanou v hospodě. Dnes se čepuje ve více než dvou tisícovkách hospod. I letos chceme pokračovat v podpoře hospod a v úzké spolupráci s hospodskými, chceme se zaměřit především na kvalitu péče o pivo přímo na provozovnách a na správné čepování piva. Plánujeme také rozšířit počet konceptových hospod Srdcovka, které jsou „výkladní skříní“ našeho piva.

Chystáte nějaká nová spojení s kulturními a sportovními akcemi či s festivaly?

I letos bude Gambrinus pokračovat v tom, co dělá dlouhodobě. V programu Kopeme za fotbal podporujeme fotbalové týmy na té nejnižší úrovni. V mnohých vesnicích totiž pořád platí, že místní fotbalové kluby jsou zároveň hlavním iniciátorem komunitního života a hospody jsou jeho centrem. Rádi bychom uspořádali další ročník ankety Fotbalová osobnost roku, ve které bychom chtěli ukázat lidi, bez nichž by fotbal na vesnicích neexistoval.

Samozřejmě budeme i nadále partnery velkých hudebních festivalů jako Votvírák nebo Hrady, na nichž chceme návštěvníky přesvědčit, že si i na festivalech mohou dát ošetřené a čepované pivo. Rozhodnutí ukončit používání jednorázového plastu chceme postupně rozšířit i na naše velké akce a nabízet pivo jen ve vratných kelímcích nebo ve skle.