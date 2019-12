Zemědělci se bojí levných dovozů masa z Jižní Ameriky | E15.cz

Dovoz citlivých položek má být přitom regulován, Evropská unie vyjednala dovozní kvóty ve výši jednoho procenta z celkové vlastní produkce u každé komodity. Speciálně u dovozu drůbežího je stanovena kvóta na 180 tisíc tun masa ročně, které má být od cla osvobozené úplně. K citlivým položkám patří kromě masa také cukr nebo třeba etanol.

Čeští farmáři se nicméně obávají se, že stoupne nejen dovoz citronů, limetek, melounů či cukru, ale právě především masa. Zvýšení importu z Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye, tedy zemí, které Mercosur v roce 1994 založily, připouští i české ministerstvo zemědělství.

„Dovozy uvedených surovin už nyní ovlivňují cenový vývoj, který se promítá do příjmů zemědělců,“ uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha s tím, že dohoda zvýší tlak na cenu. Uvádí také, že Česko je v hovězím mase soběstačné. Přesto se ho loni podle Českého statistického úřadu dovezlo za 4,5 miliardy korun. Brazílie je přitom sedmým největším dovozcem hovězího do Česka a Argentina devátým. Celkový loňský dovoz z Mercosuru měl hodnotu 260 milionů korun.

V případě drůbežího masa dosahuje Česko podle Pýchy soběstačnosti z osmdesáti procent. Drůbežího se loni dovezlo za šest miliard korun. Brazílie v pořadí dovozců obsadila se 138 miliony korun sedmou příčku.

České ministerstvo zemědělství je přesvědčené, že přímé dopady dohody na Česko nebudou významné. „Byly vyjednány kvóty tak, aby neohrozily trh Evropské unie, zpravidla ve výši jednoho procenta produkce EU u každé z komodit,“ sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Zemědělský svaz již dříve odhadoval zvýšení dovozu hovězího masa z Mercosuru do Evropy o 99 tisíc tun ročně.

„Musíme ale hledět na potenciální druhotné dopady, pokud by jihoamerická produkce směřovala do určitých evropských zemí a nutila tamní producenty vyvážet k nám,“ upozornil Bílý. „To by mohlo mít negativní dopad na ceny, které zemědělci za svoji produkci dostávají,“ dodal.

Zemědělce znevýhodňuje i to, že jihoameričtí farmáři mají od státu nastavená mírnější pravidla. „Srovnatelné podmínky z hlediska standardů by měly fungovat i pro zemědělce, kteří chtějí dovážet do Evropské unie. To se týká smlouvy mezi Mercosurem a Evropskou unií i smlouvy CETA mezi EU a Kanadou,“ řekl tajemník Agrární komory Jan Doležal. „V Brazílii nebo Argentině nedokážeme zkontrolovat, zda zemědělec dodržuje stejné welfarové podmínky jako my, nepoužívá hnojiva a pesticidy, které nemáme povolené, nepoužívá růstové hormony, geneticky modifikované plodiny a další věci,“ poznamenal Pýcha.

Dokládá to i nedávná německá studie, podle které hektarové náklady tamních zemědělců na dodržování všech legislativních podmínek činí 315 euro, zatímco ve státech Latinské Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie to je 69 euro. Požadovat po zemích Mercosuru stejná pravidla jako v Evropské unii není podle českého ministerstva zemědělství možné. Jiné je to však v otázkách bezpečnosti. „Požadavky na bezpečnost dovážených potravin jsou stejné pro výrobky z EU i pro dovážené výrobky, je ale třeba zajistit, aby kontroly na hranicích byly pečlivé,“ uvedl mluvčí rezortu.

Dohoda Evropské unie s Mercosurem bude mít podle ministerstva příznivý dopad na český export. Úspěchem je odstranění dovozních cel zemí Mercosuru na chmel, slad, pivo, lihoviny a další potraviny, které Česko do regionu vyváží, míní.

Dohoda o volném obchodu Zástupci Evropské unie a zemí jihoamerického Mercosuru, tedy Argentiny, Brazílie, Paraguaye a Uruguaye, se letos v červnu dohodli na podobě smlouvy o volném obchodu, na které pracovali téměř dvě desetiletí. Smlouva ještě musí projít schvalovacím procesem v každém členském státě EU, kde může narazit na spousty výhrad, takže její konečné schválení se může protáhnout na mnoho let. Proti dokumentu například v září vystoupili rakouští zákonodárci a v říjnu francouzská ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová. Smlouva se má stát základem největší zóny volného obchodu na světě. České ministerstvo zemědělství si důsledky dohody nechává vyhodnotit ve společné studii Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Mendelovy univerzity. Hodnota dovozu z Mercosuru do Česka loni činila deset miliard korun. Vývoz z Česka do těchto zemí dosáhl devíti miliard korun.

Loňský dovoz do Česka z Mercosuru (v milionech korun) potraviny (z toho hovězí/drůbeží) nápoje tabák Argentina 429 (111/0) 47 128 Brazílie 1225 (116/138) 2 337 Paraguay 6 (3/0) 0 0 Uruguay 56 (30/0) 0 0

(Pramen: ČSÚ)