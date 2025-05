PPF zvažuje alianci s Berlusconiho MFE. Cílem je převzetí ProSiebenSat.1

Česká investiční skupina PPF by se mohla ve snaze získat německou mediální skupinu ProSiebenSat.1 spojit s italskou skupinou MFE. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters blízké jednání. Získat v německé firmě větší podíl se již dříve pokoušely obě firmy jednotlivě.

Společnost MFE provozuje komerční televizní vysílání v Itálii a Španělsku a patří rodině Berlusconiů. V březnu podala nabídku na koupi ProSieben, ta ale byla příliš nízká. MFE usiluje o vytvoření celoevropské vysílací společnosti, čemuž se německá firma, která chce zůstat nezávislá, brání.

PPF vlastní v ProSieben podíl 14,94 procenta, což z ní činí druhého největšího akcionáře ProSieben po MFE s 30,14 procenta. Česká firma nabídla začátkem tohoto měsíce odkup akcií ProSieben s 21procentní prémií oproti ceně uvedené v nabídce MFE. Jejím cílem bylo dosáhnout v ní podílu až 29,99 procenta.

ProSieben nabídku PPF uvítala, protože komplikuje plány MFE na posílení kontroly nad bavorskou společností. Ve čtvrtek ProSieben doporučila akcionářům, aby nabídku na převzetí ze strany MFE odmítli.

PPF je však zároveň otevřená tomu, aby zvážila společnou nabídku s MFE jako jednu z možností. Žádné rozhodnutí ale ještě nepadlo, uvedly zdroje Reuters.

Jakákoli případná společná nabídka by vyžadovala, aby PPF a MFE našly společnou řeč ohledně způsobu řízení ProSieben. To by mohlo být pro MFE obtížné, protože společnost chce hrát v německé firmě vedoucí úlohu, uvedl třetí zdroj Reuters.