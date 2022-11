Boom elektroaut v Česku. Prodeje vzrostly takřka dvojnásobně, i tak je země na unijním chvostu | E15.cz

Nejprodávanější značkou z nových elektrických vozidel byla za tři čtvrtletí Škoda, která prodala 2911 aut. Následovala Tesla s 1791 vozy a Volkswagen se 1571 automobily. BMW v Česku prodalo 1274 elektrických aut, Hyunadi 976. Ojetých elektromobilů se prodalo celkem 1022, což byl meziročně zhruba 30procentní nárůst. Nejoblíbenější značkou byla Tesla, po ní následovaly BMW a Volkswagen.

Od začátku prodejů elektromobilů v Česku si jich lidé pořídili 13815. Nejvíce, 39 procent jich jezdí v Praze. Pětina je registrována ve Středočeském kraji a devět procent v Jihomoravském kraji.

Největší podíl prodejů elektromobilů v EU byl letos ve Švédsku, kde činil přes 28 procent, v Nizozemsku tvořil pětinu, v Dánsku 18 procent a ve Finsku 15,7 procenta. Následovaly Rakousko s podílem 14,8 a Německo s 14,6 procenta elektromobilů. Na opačném konci s podílem pod tři procenta byly Chorvatsko, Polsko a Řecko, za ním pak ČR se dvěma procenty Slovensko s 1,7 procenta. Celkem se v EU prodalo za tři čtvrtletí 717 tisíc elektromobilů, což bylo meziročně o 26 procent více, uvedlo CDV.

Počet veřejných dobíjecích bodů v Česku podle CDV vzrostl na 2653, když loni v červnu jich bylo k dispozici 2033. Přibližně 115 z nich představují rychlodobíjecí stanice. Jejich podíl je na celkovém počtu stanic v EU druhý nejvyšší. Počet všech dobíjecích stanic v Česku ale stále výrazně zaostává za evropským průměrem, když činí 0,7 procenta z jejich celkového počtu v EU.

Do roku 2025 ministerstvo životního prostředí plánuje v ČR zavést až 800 rychlodobíjecích stanic. Investice do dobíjecí infrastruktury by měla podle státu v nejbližších letech dosáhnout až pěti miliard korun.

Růst prodeje elektromobilů podle zprávy neziskové společnosti Transport & Environment v EU celkově zpomaluje. Unie chce proto elektromobilitu více podpořit. Letos v říjnu se státy za českého předsednictví shodly na omezení prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035.

Prodej všech nových aut v Česku za tři čtvrtletí klesl o 11,1 procenta na 143 843 vozů, uvedl v říjnu Svaz dovozců automobilů. Na vině klesajícího počtu nových aut jsou především chybějící díly. Celkově nejprodávanější značkou je v ČR stále Škoda, následuje Hyundai a třetí je Volkswagen.