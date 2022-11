Církev investuje do bytů. BHM skupuje retail parky. Vysokoškoláci budou doma | E15.cz

odemykáme >>>

Ačkoliv poslanci přidali v parametrech státního rozpočtu vysokým školám zhruba půl miliardy korun, peníze nebudou kvůli vysokým cenám energií stačit. Instituce se obávají omezování výzkumu a spolupráce s byznysem. Některé se dokonce připravují na krizový scénář v podobě distanční výuky, kterou si již vyzkoušely v době covidové pandemie.

Plzeňské biskupství koupilo v Plzni-Bolevci za více než 300 milionů korun novostavbu o stovce bytů z projektu Bydlení Studentská. V západočeské metropoli už tak vlastní 340 nájemních bytů, z nichž některé slouží seniorům. Biskupství královéhradecké zase nedávno vstoupilo do prémiového developerského projektu Karlin Group v Křižíkově ulici v Praze 3. Plán investovat do nájemního bydlení letos představilo také pražské arcibiskupství v rámci své nové značky XPlace.

Bývalý spolumajitel Škody Transportation Tomáš Krsek se spolu se svou investiční skupinou BHM Group vrhá do nového byznysu. V Polsku koupil deset retail parků v hodnotě jedné miliardy korun a do pěti let chce patřit do pětice největších správců těchto nemovitostí v regionu střední Evropy. Deníku E15 to potvrdil šéf BHM Group Jan Černý s tím, že v nejbližších letech chce do tohoto byznysu investovat kolem pěti miliard korun.

Další články z prémiového obsahu:

Evropa by se po velmi dlouhé odmlce mohla vrátit na trh s mobilními telefony. Symbolem této naděje se stal Carl Pei, v Číně narozený Švéd podnikající ve Velké Británii, a jeho mladá firma Nothing. Starý kontinent trhu mobilů se značkami, jako jsou Nokia, Ericsson, Sagem nebo Siemens, dlouho dominoval, ale pak přišel iPhone doprovázený vlnou levných a flexibilních výrobců z Asie, kteří evropské producenty velkolepě zdecimovali.

Půjčovat si je pro Česko stále dražší. Naposledy v polovině října stát nabídl trhu své dluhopisy s výnosem na dosavadní poměry takřka extrémním. Více než sedm procent investoři do tuzemských vládních bondů vydělali naposledy na počátku milénia. Ministerstvo financí se totiž při cestě za čerstvými miliardami do státního rozpočtu vydalo takřka experimentálním směrem. Navázalo totiž úročení dluhu na vývoj úrokových sazeb ovlivňovaných Českou národní bankou. Zatímco tak v současnosti vyjde taková transakce podstatně dráže, než kdyby ministerstvo vydalo pevně úročené dluhopisy, v budoucnu může úřad ušetřit.

Tuzemští investoři mají na opačné straně Atlantiku silného spojence. Je jím americký dolar, který letos dokázal eliminovat rozhodující většinu téměř pětinové ztráty akcií na Wall Street. Alespoň optikou tuzemského konta vedeného v korunách. Důvodem je letošní masivní a inflací tažené posílení amerického dolaru, konkrétně vůči koruně takřka o třináct procent. Utéct s penězi za oceán se tak letos z pohledu českého investora ukázalo jako efektivní obrana proti geopolitickému zemětřesení. „Válečný“ kult dolaru ovšem začíná slábnout a karta se obrací.