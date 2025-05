Aero Vodochody bude vyvíjet průzkumný kontejner pro Lockheed Martin. Může sloužit i pro F-35

„Aero bude vyvíjet průzkumný kontejner ze speciálních kompozitních materiálů, který je velmi unikátní právě těmi materiály. Průzkumný kontejner obecně je takové zařízení, které se věší třeba pod tělo letounu a typicky je vybaven například kamerami, které jsou schopny dělat průzkum. Může být vybaven i laserovými značkovači, kdy díky těmto laserům lze navádět chytrou munici,“ uvedl Sotona.

Kontejner má být univerzální, pravděpodobně tedy bude použitelný i na F-35. „Aktuálně je to kontrakt na vývoj, pokud se to podaří, a věřím, že ano, tak pak přijde otázka vlastní výroby. Ta není předmětem této smlouvy,“ uvedl ředitel.

Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci září 2023, loni v lednu ho potvrdila podpisem memoranda. V celku za ně zaplatí 150 miliard korun, jedná se o nejdražší český armádní nákup. Součástí je také průmyslová spolupráce právě v podobě 11 projektů se společností Lockheed Martin a tří projektů s firmou Pratt&Whitney. Smlouva s Aero Vodochody je jednou z nich. Karl Sapienza za Lockheed Martin ČTK řekl, že dosud je podepsáno osm smluv, včetně dalších dvou dnešních s Vrgineers a VZLU AEROSPACE. V případě první z firem jde o vývoj 3D simulátorů pro pilotní trénink, ve druhém o podílení se na rozvoji umělé inteligence pro letecký průmysl.

Letouny páté generace F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029, čeští piloti na nich zahájí výcvik ve Spojených státech. Do ČR by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.