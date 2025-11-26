Bude čtvrtá Křižovatka smrti. Trump se opět vložil do dění v Hollywoodu, kde se chystají velké změny
- Paramount obnoví „Rush Hour 4“ po Trumpově tlaku, který podpořil návrat režiséra Bretta Ratnera.
- Projekt oživuje sérii po dvaceti letech a vrací Jackieho Chana i Chrise Tuckera na stříbrné plátno.
- Oznámení přichází uprostřed velkých změn v Hollywoodu a probíhajícího prodeje Warner Bros. Discovery.
Tlak prezidenta Donalda Trumpa přiměl Paramount a Skydance oživit sérii „Křižovatka smrti“ (Rush Hour), více než dvacet let po uvedení posledního, třetího dílu, uvedly v úterý americké servery Hollywood Reporter či CNBC.
Podle informací reportéra Matthewa Belloniho získal Paramount financování pro „Rush Hour 4“ a zároveň uzavřel distribuční dohodu s Warner Bros. Discovery, které předtím vlastnilo značku prostřednictvím studia New Line.
Projekt byl roky u ledu – filmová studia se nové části vyhýbala kvůli režisérovi Brettu Ratnerovi, jehož kariéru v roce 2017 zastavila obvinění několika hereček ze sexuálního obtěžování v rámci kauzy #MeToo. Ratner obvinění odmítá a dosud nebyl obžalován.
Belloni na serveru X informoval, že Paramount se k uvedení filmu rozhodl „po Trumpově naléhání jménem Bretta Ratnera“, který má nový díl režírovat. Ratner byl koncem roku 2024 najat i k režii dokumentu o Melanii Trumpové pro Amazon Prime, který měl za práva zaplatit kolem 40 milionů dolarů.
Podle serveru Variety získá Paramount za uvedení „Rush Hour 4“ do kin pevně stanovený distribuční poplatek. Warner Bros. si ponechá nezveřejněný podíl z tržeb, než se investorům vrátí náklady. Studia ani Bílý dům na dotazy médií nereagovaly.
Trumpova snaha oživit „filmovou mužnost“
První tři díly série byly celosvětovými hity, zejména v Číně, a utržily více než 850 milionů dolarů. Série zároveň vystřelila Jackieho Chana a Chrise Tuckera mezi hvězdy. Nový díl ale přichází do změněného prostředí, kde mají komedie v kinech slabší výsledky. Chan, kterému je už 71 let, v USA omezil spolupráci se studii a Tucker nenatočil velký film od roku 2007 – oba by se však měli vrátit.
Trumpovo zasahování do Hollywoodu vyvolává kritiku – dlouhodobě prosazuje, aby filmy více odrážely jeho představu „klasické maskulinity“, a za neformální kulturní vyslance si vybral například Sylvestera Stallona, Jona Voighta nebo Mela Gibsona.
Pro Paramount přichází oživení série v době, kdy chce nově spojené studio výrazně navýšit produkci – z 15 filmů v roce 2026 na až 18 v roce 2028. Do toho se děje velké přeskupení sil na trhu: Paramount, Skydance, Comcast i Netflix předložily první nabídky na převzetí Warner Bros. Discovery. Paramount usiluje o koupi celé firmy, oceňované zhruba na 57 miliard dolarů, včetně HBO Max a kabelových stanic.
Comcast má zájem o studio a streamingové služby; Warner Bros. Discovery by při tomto scénáři oddělila CNN a TNT Sports. Netflix podle zdrojů CNBC rovněž zvažuje nabídku na filmová a streamingová aktiva. Warner Bros. Discovery chce proces prodeje dokončit do konce letošního roku.