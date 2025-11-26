Babiš navrhl Turka na jiný rezort, Pavel s ním má stále problém
- Andrej Babiš ve středu donesl prezidentovi Petru Pavlovi seznam nominantů na ministry.
- Mezi kandidáty je i Filip Turek, který má ale funkci ve Sněmovně, která vládní post vylučuje.
- Za ANO by se měli vrátit Schillerová na ministerstvo financí, Havlíček na průmysl, Metnar na vnitro, Plaga na školství a Vojtěch na zdravotnictví.
Andrej Babiš se sešel s prezdentem Petrem Pavlem, aby mu předal seznam ministrů nové vlády. Dlouho se spekulovalo, zda na seznamu bude i Filip Turek za Motoristy sobě. Ten nakonec na seznamu nechyběl, ovšem na úplně jiném postu, než se očekávalo. Turek se má podle Babišova seznamu stát ministrem životního prostředí. Ministrem zahraničních věcí má být nakonec Petr Macinka, který je předsedou Motoristů sobě.
Motoristé setrvali u nominací, o kterých se spekulovalo, ale jako vstřícný krok vůči Pavlovi podle Babiše navrhli poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně.
Za ANO by se měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na ministerstvo průmyslu a obchodu, Lubomír Metnar na ministerstvo vnitra, Robert Plaga na ministerstvo školství a Adam Vojtěch na ministerstvo zdravotnictví.
MPSV by měl za ANO vést poslanec Aleš Juchelka, ministerstvo pro místní rozvoj poslankyně Schwarz Bařtipánová, na spravedlnost ANO navrhuje někdejšího politika ČSSD Jeronýma Tejce. Ministrem obrany za SPD by měl být bývalý zástupce náčelníka generálního štábu Jaromír Zůna, ministrem zemědělství Martin Šebestyán, dopravu má vést generální ředitel slovenských železnic Ivan Bednárik.
Prezident má podle Babiše nadále problém s nominací Turka do vlády z právních důvodů. Babiš to bude řešit s předsedou Motoristů Macinkou, řekl.
Konzultace s ministry začnou v pátek
Neformální konzultace s nominanty ANO, SPD a Motoristů na ministry zahájí prezident Petr Pavel v pátek, uvedl Babiš po schůzce na Hradě.
„Od pátku začne neformální konzultace, jejich oficiální nominace potom mohou nastat až po jmenování mé osoby premiérem,“ popsal Babiš další harmonogram skládání kabinetu. Problémem zůstává nominace Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí, se kterou podle Babiše prezident nesouhlasí. Věc bude Babiš řešit s Motoristy.
Motoristé nevědí o žádných právních překážkách, které by bránily jmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem, řekl předseda strany Petr Macinka. Požádal kvůli tomu o konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem.
O Turkově postu se spekulovalo
Informaci o tom, že Filipu Turkovi, o kterém se už dlouho hovořilo jako o budoucím ministrovi zahraničních věcí, opravdu připadne vládní post, ovšem nakonec jiný, přes den přinesly postupně Seznam Zprávy, Deník N a i web iDNES.cz. Všechny redakce se odvolávaly na vlastní zjištění od nejmenovaných zdrojů.
Prezident Petr Pavel nikdy veřejně neodmítl, že by Filipa Turka jako ministra nejmenoval. Opatrně ale už dříve připustil, že pokud by se potvrdila autenticita Turkových citátů na sociálních sítích, pak by neměl být členem vlády. Šlo o kauzu otevřenou Deníkem N, který získal screeny z Facebooku Filipa Turka s rasistickými a jinak urážlivými posty nebo ohledně adorování nacistické ideologie.
Na post ministra životního prostředí se původně počítalo s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou. Proti němu se ovšem už od počátku ohrazovaly ekologické organizace.
Výměnu resortů mezi Macinkou a Turkem už v době spekulací o změně označovali za nic neřešící zástupci končící vládní koalice ve Sněmovně. „Hajlující Turek na diplomatické misi je stejně špatný jako hajlující Turek v ovocném sadu,“ uvedl na síti X bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podobně se vyjádřil i ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Seznam ministrů obdržel prezident Petr Pavel odpoledne od pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše. Následně se plánuje v průběhu asi dvou týdnů s kandidáty sejít na osobní schůzky.