Aero získalo významnou referenci. Státní LOM Praha koupí čtyři letouny L-39NG | E15.cz

Státní podnik LOM Praha koupí za přibližně 1,1 miliardy korun čtyři nové letouny Aero L-39NG. Součástí zakázky je i servisní podpora na deset let. O zakázce jako první informovala ČTK s odvoláním na mluvčího Ministerstva obrany Jana Pejška. Proudové stroje mimo jiné poslouží pro výcvik pilotů české armády. Aero předpokládá, že mu reference od domácího zákazníka pomůže při oslovování zahraničních zájemců.

„Aero Vodochody je připravené dodat cvičné letouny nové generace L-39NG státnímu podniku LOM Praha v roce 2020. Dodávka letounů L-39NG pro LOM Praha je součástí strategické spolupráce na výcviku vojenských pilotů,“ řekl pro E15 mluvčí Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík. LOM Praha mimo jiné zajišťuje výcvik pilotů Armády ČR a studentů Univerzity obrany. Státní podnik ale školil například i piloty irácké armády.

O plánované zakázce v pondělí informuje vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). LOM si kromě nákupu čtyř strojů vyjednal opci na další dva letouny. Nové stroje nahradí letouny L-39 předchozí generace, jejichž technická životnost končí v letech 2021 a 2022.

Inovovaný letoun L-39NG absolvoval svůj první let loni 22. prosince. Typovou certifikaci by měl stroj získat do konce roku 2019. Čtyři nové letouny si už objednalo letectvo Senegalu. Zájem projevily také portugalská společnost SkyTech a americká RSW, které se specializují na pronájem vojenských letadel armádám. Jak loni uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), o L-39NG se zajímá také Thajsko.

Nyní se mezi budoucí uživatele řadí i česká armáda. „Reference od domácího zákazníka je klíčová pro budoucnost projektu L-39NG stejně jako pro celý český letecký průmysl, jenž je do projektu zapojen,“ vysvětlil Tvrdík.

Původní Aero L-39 Albatros patří mezi nejúspěšnější cvičné letouny na světě. Téměř tři tisíce letadel sloužily v padesáti armádách světa a dodnes jej užívají vojenská letectva třicítky zemí. S novým letounem chce Aero na tento úspěch navázat.