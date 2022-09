Areál Podkovářská je poslední Mohykán v kdysi industriálním Hloubětíně | E15.cz

Nejprve areál sloužil částečně pro potřeby tiskárny a z jejích zisků se postupně rekonstruovaly další objekty v areálu, které Jaroslav Kočvara dokupoval. V budovách, které nabízejí 7000 metrů čtverečních pronajímané plochy, nyní kromě tiskárny fungují fotografické a výtvarné ateliéry, architektonická kancelář a administrativa. Celková investice přišla zhruba na 200 milionů korun. Poslední rekonstruovaná budova vede podél Poděbradské ulice a představuje vstupní bránu. Otevřená byla v roce 2020. "V covidové době jsme měli obavy, že se nepřihlásí nájemníci, nyní jsou již všechny prostory zaplněné," říká k poslední novince Kočvarová.

Rekonstrukce představuje vhodné využití vybydleného brownfieldu, který nyní připomíná průmyslovou éru pražského Hloubětína. Ostatní areály v okolí nahradila nová bytová zástavba a jako poslední padla v minulém roce budova hloubětínské Tesly. Hlavní je v areálu stále prostor tiskárny vybavené moderními stroji a soustředí se zejména na výrobu obalů. Tiskne se zde ale vše, od letáků po knihy. Ročně se zde potiskne 600 tun papíru, který stále zdražuje. Hlavní starost ale tiskárna má s růstem ceny elektrické energie.

"Do konce roku máme cenu dobře zafixovanou a čekali jsme, co se bude dít dál. Pak jsme zjistili, ža na příští roky nám cenu nikdo nezafixuje, a že pojedeme spotově. To je velmi obtížné, protože nevíme dne, kdy stroje pojedou, nebo se zavře," říká Kočvarová.

Vláda cenu elektrické energie sice zastropovala i pro firmy, ale i tak to je podle Kočvarové pro podniky malér. "Nevím jestli budou zákazníci ochotni si připlatit, nebo zda nepřežijeme. Nyní máme cenu zafixovanou na dvou korunách a to bude minimálně třikrát tolik," počítá manažerka. Měsíční náklady na elektřinu se zatím v areálu pohybují okolo 200 tisíc a v příštím roce by to bylo více než 600 tisíc. Řešení proto podnik hledá prostřednictvím milionového projektu fotovoltaiky, kdy se panely umístí na střechy budov. Areál produkci elektřiny v průběhu dne spotřebuje pro kancelářské účely, ale pro výrobu bude potřeba proud nakupovat.

"Z úsporných důvodů jsme zastavili investice a žádné další neplánujeme. Mohli jsme koupit nový tiskový stroj, ale upustili jsme od toho, protože vůbec nevíme, co příští rok bude. Do investic se nehrne nikdo z celého polygrafického sektoru," popisuje. Areál Podkovářská, ale není jen tiskárna. V jedné z budov měl například ateliér multimediální umělec Federico Díaz.

Novou tvář areálu dala architektka Martina Buřičová s manželem a jejich kanceláří Caara. A zachovává průmyslový industriální ráz. V areálu jsou takové budovy čtyři a slouží jako sídla společností, které si Kočvarovi pečlivě vybírají. "Nechceme tady každého. Nájemce musí do konceptu zapadnout. Jsou zde zejména kreativní firmy a synergie funguje. V současné době si v areálu pronajímá prostory 15 firem od architektů po digitální tisk," uzavírá Kočvarová. Ikonu areálu tvoří basketbalové hřiště na jedné z plochých střech. Fotovoltaické panely budou umístěny i nad ním.