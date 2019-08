Autoprůmysl vyplatil rekordní dividendu, více než sedmdesát miliard šlo do sídla Volkswagenu | E15.cz

Rekordních 78,2 miliardy korun dividend loni vyplatilo svým mateřským firmám trio tuzemských výrobců automobilů. To je takřka čtyřnásobek částky, která od českých výrobních pásů s auty putovala do zahraničí o rok dříve. Zároveň šlo o čtvrtinu z celkového loňského odlivu dividend z Česka. Rozhodující, více než sedmdesátimiliardová suma, mířila do německého Wolfsburgu, sídla automobilky Volkswagen.