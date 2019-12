Boeingu hrozí další pokuta v řádech milionů dolarů | E15.cz

Americký výrobce letecké techniky Boeing zaplatí pokutu 3,9 milionu dolarů (90 milionů korun) za montáž vadných součástek do 133 letadel, rozhodl o tom americký Federální úřad pro letectví (FAA). Verdikt se týká strojů modelové řady 737 NG (Next Generation), napsala agentura Reuters. FAA předpokládá podobné nedostatky i u strojů řady MAX, které po dvou tragických nehodách nesmí od letošního jara do vzduchu.