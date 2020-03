Bosch kvůli koronaviru zastaví na měsíc výrobu v Krnově | E15.cz

Zaměstnanci, kteří budou muset zůstat doma, dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent, v pozdějších týdnech 75 procent. Kolika zaměstnanců se to bude týkat, nelze nyní podle firmy říci. Uvedl to mluvčí Bosch Group CZ Pavel Roman. Tuzemský Bosch patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut.

Vývoj objednávek se v Boschi liší podle výrobků a druhu výroby. Skupina má závody v Brně, Jihlavě, Krnově a Českých Budějovicích a opravárenské centrum elektrického nářadí v Mikulově. Největší jsou jihlavská (4500 zaměstnanců) a českobudějovická továrna (téměř 3800 lidí).

„Například závod v Jihlavě jede téměř naplno a závod divize termotechniky v Krnově ohlásil odstávku na tři týdny od příštího pondělí. Zaměstnanci budou doma. V očekávání výkyvů zakázek v příštích týdnech a tím i omezení některých výrobních a podpůrných úseků, jsme se se zástupci zaměstnanců dohodli na postupu v obou největších závodech, Jihlavě a Českých Budějovicích. Platnost opatření a výše náhrad jsou pro různé lokality různé,“ uvedl Roman.

Jak dodal, firma stále sleduje situaci na trhu, je v kontaktu se zákazníky i s odboráři. „Reagujeme pak ve výrobě na změny v požadavcích, abychom uspokojili současné potřeby našich zákazníků,“ uvedl mluvčí skupiny.

Timeout dodavatelů automobilek

V Bosch Group ČR platí do poloviny dubna kvůli koronaviru zákaz mezinárodních služebních cest a vícedenních cest po Česku. Zrušené jsou všechny akce firmy, jichž se účastní veřejnost a lidé ze zahraničí. Bosch přijal i hygienická pravidla ve vstupech do firmy, v kantýnách a snížil osobní kontakty lidí.

„Máme již první dodávky roušek a respirátorů na závodech Bosch, a ty následně ihned poskytujeme zaměstnancům. Zatím dorazilo něco přes 2000 kusů a kolem tisíce respirátorů. Na další dodávky v řádu tisícovek kusů čekáme. Nedostatek roušek pomáhají od počátku obětavě řešit také naši zaměstnanci a jejich rodiny svépomocí, vlastnoruční výrobou,“ řekl Roman.

Výrobu také od 30. března zastaví na jihu Čech dačická THK Rhythm Automotive Czech, do 6. dubna zavřela i Dura Automotive CZ, která má v kraji závody ve Strakonicích a Blatné.

Produkci zastavila od pondělí i písecká firma s.n.o.p. dodávající díly pro automobilový průmysl, strojírenská firma Kovosvit ze Sezimova Ústí omezuje výrobu, z divize MAS Machine Tools je od pondělí 156 zaměstnanců doma na 60 procentech mzdy.

Nevyrábí ani písecká firma Advics Manufacturing Czech, jež dodává brzdové systémy do aut a má 110 zaměstnanců. Omezení či zastavení výroby zvažují i firmy Faurecia nebo holding Motor Jikov.