Britský úřad vyšetřuje matku ostravské hutě kvůli praní špinavých peněz | E15.cz

Úřad k vyšetřování neuvedl podrobnější informace. Sdílnější není ani sama GFG, která pouze dala najevo, že při vyšetřování bude s protikorupčním úřadem plně spolupracovat.

Už ve středu přitom server BBC uvedl, že britský finanční regulátor (FCA) začal vyšetřovat okolnosti pádu společnosti Greensill, která byla hlavním věřitelem GFG a jejích ocelářských aktivit spadajících pod holding Liberty Steel Group.

Šetření podle hlavního analytika banky Trinity Lukáš Kovandy dále znejistí potenciální financiéry skupiny. „Ti budou kvůli probíhajícímu vyšetřování požadovat vyšší rizikovou přirážku za úvěr. Společnosti se tak dále ztíží přístup k financování, což už může být pro skupinu fatální,“ varuje Kovanda.

GFG ocelářského magnáta Sanjeeva Gupty už měsíce hledá hotovost na proplácení provozních nákladů svých zadlužených hutí. Finanční problémy holdingu se začaly stupňovat v březnu, kdy zbankrotoval právě Greensill. Guptův konglomerát od té doby vytlouká klín klínem, jak popisují zdroje, které si nepřejí být jmenovány.

Případný bankrot GFG by vyvolal tlak, aby ostravskou huť alespoň na přechodnou dobu zachránil stát. Pakliže by totiž huť z jakýchkoli důvodů přerušila provoz, jen těžko by se znovu rozjížděla, míní ostravský odborový předák Petr Slanina. Otázkou však podle Kovandy zůstává, zda by pak stát vůbec našel kupce.

Ostravský podnik sice v letošním prvním čtvrtletí dosáhl nejlepších výsledků od roku 2016, když vytvořili hrubý provozní zisk 1,6 miliardy korun, dlouhodobě však význam evropské oceli upadá.

„Celý sektor je v Evropě značně rizikový kvůli řadě environmentálních výzev, jimž bude kvůli tlaku vlád na zelenání ekonomiky v příštích letech čelit. Potenciálně tak jsou ohrožena pracovní místa i v samotném ostravském podniku,“ obává se Kovanda s tím, že situace může přerůst v závažný socioekonomický problém celého Moravskoslezského kraje.

Samotné GFG ve svém čerstvém vyjádření obavy z bankrotu mírní. „Skupina pokračuje v dodávkách zákazníkům po celém světě a pokročila také v jednáních o refinancování svých podniků, které nyní profitují z dosud realizovaných provozních zlepšení a velmi příznivé situace na trhu s ocelí, hliníkem a železnou rudou,“ uvedla v oficiálním vyjádření GFG.

Ostravská huť vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční výrobní kapacita činí 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má šest tisíc zaměstnanců.