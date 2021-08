Bývaly největší ocelárnou světa. Britské Teesworks jdou k zemi | E15.cz

Vysoká pec oceláren Redcar s komínem, který byl odstřelen v pondělí, byla na východním pobřeží Anglie poslední viditelnou památkou historie těžkého průmyslu. „V celém areálu již demoliční práce probíhají nějakou dobu, v tomto týdnu však nastal významný milník. Začala se likvidovat nejznámější struktura lokality, k níž patřil i 70 metrů vysoký komín závodu na výrobu základní kyslíkové oceli,“ říká industriální fotograf Viktor Mácha.

Sestřelením komína začala poslední fáze transformace areálu Teesworks, který bude přestavěn, aby se zaměřil na zelený průmysl a využití pobřežního větru pro výrobu elektřiny. Po likvidaci stávajícího provozu, jehož historie trvala 170 let, budou nejcennější průmyslové artefakty spjaté s výrobou oceli umístěny v muzeu.

Demolice, které padnou za oběť všechny budovy v areálu, má trvat rok, vyjde na 113 milionů liber a zaměstná tisíc lidí. Jen hmotnost šrotu, který likvidací budov vznikne, se odhaduje na půl milionu tun.

Po dokončení demolice se uvolní 600 akrů půdy, která bude připravena pro nové investice. Část je již vyhrazena pro elektrárnu na zachycování, využití a na skladování uhlíku a pro továrnu společnosti GE Renewable Energy na výrobu listů větrných elektráren, uvedl pro server thenorthernecho.co.uk starosta aglomerace Tees Valley Ben Houchen.

Obraz Teesside se tak v průběhu tohoto roku výrazně změní, obyvatelé ale demolici vnímají vesměs vstřícně, byť řada z místních s bývalou ocelárnou spojila svůj život. „Myslím, že je to hořkosladký okamžik, komín a ocelárna vždy byly součástí panoramatu Redcaru po celý můj život i život mnoha dalších lidí, kteří zde žijí,“ zhodnotil situaci poslanec za tento region Jacob Young. V horizontu dalších pěti let má v areálu vzniknout 18 tisíc pracovních míst, což projekt řadí z hlediska revitalizací brownfieldů na první místo v Evropě.

S likvidací oceláren se naopak nemůže smířit Jessie Jo Jacobsová, bývalá labouristická kandidátka na starostu Tees Valley, která vedla kampaň za zachování vysoké pece. „Zbourání vysoké pece bude smutným dnem pro Teesside. Naše ocelářské dědictví stejně jako jiné části historie by mohly být pro region obrovským přínosem, který by také vytvářel pracovní místa a zisk založený na investicích do cestovního ruchu,“ uvedla politička.