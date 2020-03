Cena silové elektřiny je nejníže od června 2018 | E15.cz

Domácnostem by po pohonných hmotách mohla zlevnit i elektřina. Cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu se totiž minulý týden dostala na nejnižší úroveň od června roku 2018, když od začátku roku klesla ze 47 eur za megawatthodinu na dnešních 38, tedy téměř o pětinu. Hlavním důvodem je obava, že šíření nákazy koronavirem razantně sníží výrobu průmyslových závodů, a tím se propadne poptávka po elektřině.

„Rozhodujícím efektem je strach z výkonu ekonomiky, což dopadá i na ostatní komodity. U velkoobchodních cen elektřiny se pak dále projevuje i klesající cena emisních povolenek či snižující se náklady na palivo, zejména plyn,“ hodnotí vývoj analytik společnosti ENA Jiří Gavor a dodává, že díky tomu vzniká prostor pro snížení cen elektřiny pro domácnosti.

Stěžejní nyní bude, jak se zachovají dodavatelé, kteří elektřinu za tyto velkoobchodní ceny nakupují na burze a poté ji prodávají domácnostem. Analytik Vladimír Štěpán z firmy ENAS se domnívá, že s prvním snížením cen by dodavatelé mohli přijít ještě do léta. „Příležitost k tomu mají zejména menší a alternativní dodavatelé, kteří elektřinu nakupují flexibilněji než velcí hráči. Otázkou však je, zda se ke snížení cen odhodlají,“ říká Štěpán.

Odradit by je od toho mohla velikost trhu, kterou by si novou cenovou strategií ukousli. Velká část domácností je uvázaná dlouhodobější smlouvou, a přechod k jinému dodavateli se jim proto nemusí vyplatit. „Pokud ale velkoobchodní ceny vydrží do konce roku, nebo se dokonce sníží, což já předpokládám, dají se na trhu očekávat velké turbulence,“ doplnil Štěpán.

Podle Gavora by přitom současná situace neměla mít na tuzemské výrobce elektřiny výraznější dopad. „Lze u nich sice očekávat propad tržeb, ale v mnohem nižší míře než u ostatních průmyslových podniků. Velkou část prodeje už mají nasmlouvanou za původní a vyšší ceny,“ vysvětluje Gavor.

Například ČEZ už měl ke konci loňska prodáno 86 procent dodávek elektřiny, kterou za celý letošní rok vyrobí, a to za průměrnou cenu přibližně 44 eur za megawatthodinu. „I tak se nás ochlazení ekonomiky dotkne. Jelikož ale vyrobenou elektřinu prodáváme na burze až na tři roky dopředu, rozloží se efekt do vícero let,“ řekl mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík.