Ceny plynu i ropy kvůli Íránu prudce zdražují. Rychlé uklidnění situace není na obzoru, tvrdí analytici
- Kvůli dopadům války na Blízkém východě se rychle zvyšují ceny ropy i plynu.
- Panují obavy, že pokračující konflikt naruší dodávky suroviny na trh.
- K růstu cen plynu přispívají obavy z nedostatku dodávek po zprávě, že Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG).
Severomořská ropa Brent si krátce po 09:00 SEČ připisovala více než čtyři procenta a pohybovala se v blízkosti 81 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst zhruba o 3,7 procenta a nacházela se nedaleko 74 dolarů za barel.
Společnost Bernstein v pondělí zvýšila odhad ceny ropy Brent na letošní rok z 65 dolarů na 80 dolarů za barel. Předpověděla, že v případě vleklého konfliktu by cena Brentu mohla vystoupit na 120 až 150 dolarů za barel. V pondělí se cena Brentu v jednu chvíli vyšplhala až na 82,37 dolaru za barel, nejvýše od loňského ledna.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard v pondělí večer uvedl, že Teherán uzavřel Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM později tuto informaci podle televize Fox News popřelo. Tankery a další lodě se nicméně Hormuzskému průlivu dál vyhýbají, uvedla agentura Reuters.
„Rychlé uklidnění situace není na obzoru, Hormuzský průliv zůstává prakticky uzavřen a Írán dává najevo připravenost útočit na energetickou infrastrukturu v regionu, takže pokračuje tlak na růst cen ropy," uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG. "Ačkoliv panují obavy ohledně ropy přepravované přes Hormuzský průliv, větším rizikem pro trh by byly útoky Íránu na další energetickou infrastrukturu v regionu," domnívají se analytici banky ING.
Pruce zdražuje i plyn
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se kvůli dopadům války na Blízkém východě dál prudce zvyšuje a dostala se na 56 eur (1360 korun) za megawatthodinu (MWh). Evropská unie je významným odběratelem LNG z Kataru, kterým částečně nahrazuje odmítnuté dodávky z Ruska.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc kolem 09:00 SEČ vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o více než 26 procent a pohybovala se nad 56 eury za MWh. Už v pondělí se cena zvýšila zhruba o 35 procent a přechodně vykazovala nárůst až o 50 procent.
Společnost QatarEnergy v pondělí zastavila produkci LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z jedné pětiny. Toto přerušení by mohlo ovlivnit přibližně 15 procent dovozu LNG do Evropy, uvedl server Trading Economics.