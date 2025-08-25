Ceny ropy rostou, obchodníci se obávají narušení dodávek z Ruska
Ceny ropy se v pondělí zvyšují. Obchodníci se obávají, že dodávky suroviny z Ruska by mohly narušit nové sankce ze strany Spojených států a další ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Severomořská ropa Brent kolem 16:00 SELČ vykazovala nárůst o zhruba 1,3 procenta a pohybovala se nedaleko 68,6 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala asi 1,5 procenta a nacházela se blízko 64,6 dolaru za barel.
„Trh se obává, že jednání o míru (mezi Ruskem a Ukrajinou) nikam nesměřují,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Ole Hansen ze společnosti Saxo Bank. „Trh očekává, že na podzim bude nabídka (ropy) převyšovat poptávku. V krátkodobém horizontu však tento výhled ohrožují potenciální geopolitické problémy,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump v pátek varoval, že by mohl uvalit další sankce na Rusko, pokud během dvou týdnů nenastane pokrok ve snahách ukončit vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
V neděli ukrajinská armáda zaútočila pomocí dronů na terminál pro export paliv v ruském přístavu Usť-Luga, píše agentura Reuters. Terčem ukrajinských dronových útoků se v poslední době opakovaně stal rovněž ropovod Družba.