Ceny ropy vlivem napětí na Blízkém východě rostou | E15.cz

Ceny ropy na trhu výrazně rostou. Způsobilo to rostoucí napětí na Blízkém východě, ale také snížení těžby některými velkými producenty, které má omezit nadbytek ropy na trhu, doprovázené sliby některých vlád, že poskytnou svým ekonomikám další pomoc, aby zmírnily negativní dopady koronavirové pandemie na hospodářský růst. To by mohlo podpořit poptávku po ropě.