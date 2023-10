ČEPS pošle do Net4Gas do konce roku ještě 2,9 miliardy korun | e15.cz

Součástí dohody státu o koupi provozovatele plynovodů Net4Gas Holdings je spolu se zaplacením kupní ceny až pět miliard korun také závazek poslat do firmy do konce března příštího roku ještě 2,9 miliardy korun. Tyto peníze měli letos do firmy původně vrátit bývalí zahraniční vlastníci, kteří je dostali jako zálohu na dividendu, kterou pak Net4Gas nevyplatil. Informace Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) dnes zveřejnil server iROZHLAS.cz.