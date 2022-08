Česká armáda naráží na kritiku kvůli izraelským dronům Heron | E15.cz

Technologicky za zenitem, bez moderních systémů a schopností. To jsou nejsilnější výhrady odborníků k dronům Heron 1 používaným od první poloviny devadesátých let, o jejichž nákupu má česká armáda jednat s izraelskou státní zbrojovkou IAI. Stroje nákupčí vybrali na základě marketingového průzkumu. Do tří bezpilotních letounů hodlá vojsko investovat 1,5 miliardy korun, ve výzbroji je chce mít nejpozději do roku 2026.