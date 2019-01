Česká zbrojovka si na pomoc s expanzí v USA založila firmu | E15.cz

Už letos chce tuzemský zbrojařský holding za oceánem vyrobit deset tisíc pistolí P10. V budoucnu by to mohlo být i dvě stě tisíc kusů.



„Vzhledem k tomu, že ve Spojených státech připravujeme navýšení výroby, tak se přímo nabízí vytvořit zcela novou firmu, která by expanzi zaštiťovala. Nově vzniklá společnost bude navíc poměrně nezávislá, protože bude podléhat jen mezinárodnímu holdingu, a nikoliv uherskobrodské Zbrojovce,“ řekl k nové strategii Hauerland.

Nový CZUSA holding, jehož základní kapitál činí dva miliony korun, v rámci restrukturalizace převzal firmu CZ-USA Kansas. Ta už ve Spojených státech více jak dvacet let nejen působí, ale i sídlí. Zároveň již učinila první kroky k zahájení zaoceánské komerční výroby, když na konci loňského roku dokončila ověřovací sérii pistolí P10. Letos chce firma ve Spojených státech vyrobit deset tisíc kusů a v budoucnu dokonce dvě stě tisíc kusů zbraní ročně.



Důvodů k částečnému přesunutí výroby je víc, obecně k tomu českou firmu ale nutí především vysoká míra ochrany tamního trhu. Například takzvaný Buy American Act výrazným způsobem reguluje, za jakých podmínek lze zbraně dodávat federálním organizacím.

„Pokud cílíme na americkou armádu, musí náklady na komponenty našich zbraní vyrobené v USA tvořit minimálně 60 procent celkových nákladů. Tento zákon zvýhodňuje především americké firmy a ty zahraniční tlačí právě k přenesení výroby,“ sdělil loni v srpnu pro E15 šéf celého mezinárodního holdingu Lubomír Kovařík, podle něhož Spojené státy nyní odebírají zhruba polovinu produkce celé uherskobrodské zbrojovky.



V roce 2018 vznikl mezinárodní holding Česká zbrojovka Group, který se stal mateřskou společností uherskobrodské České zbrojovky. Z ní pak byl k prvnímu lednu CZUSA holding vyčleněn a v rámci mezinárodního holdingu tak tvoří samostatnou entitu. Navzdory restrukturalizaci si Česká zbrojovka Uherský Brod stále nechává v držení firmy jako Zbrojovka Brno nebo Česká zbrojovka CZ-AUTO, která vyrábí hřídele či letecké komponenty.