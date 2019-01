Miliardový český projekt na výrobu baterií se rozjíždí | E15.cz

Tuzemská firma Magna Energy Storage dokončila v Horní Suché hrubou stavby haly, v níž bude vyrábět baterie její spřízněná společnost HE3DA. Investice za 1,3 miliardy korun má být hotova do podzimu, kdy se počítá s rozjezdem sériové výroby.

Továrna v Horní Suché má každoročně chrlit baterie o celkové kapacitě až 170 megawatthodin. Výhledově by to mělo být dokonce 1,2 gigawatthodiny, což by vyžádalo rozšíření provozu za zhruba 5,6 miliardy korun. Peníze jak na výstavbu, tak rozšíření továrny shání od nejrůznějších investorů firma Battery Unite, jeden z podílníků MES. Sami investoři však chtějí zůstat v anonymitě.

Podle hlavního investora Radomíra Prusa, většinového vlastníka MES, by první baterie mohly být na trhu už na konci roku, ovšem čistě teoreticky. „Už teď víme, že první rok vyprodají naše zásoby sami investoři, což jsou firmy, které do nás investovaly částečně i proto, že baterie potřebují pro své účely,“ nastiňuje plány firmy Prus. „Poté se už ale zaměříme na trh velkých úložišť, kde očekáváme zájem například nemocnic, továren a všech firem, které našimi baterkami budou moci nahradit generátory na stabilizaci sítě,“ dodává.

Baterie, jejichž vývoj vyšel na více než 250 milionů korun, ke svému prodeji nepotřebují certifikáty. Patří totiž mezi zařízení s relativně nízkým napětím. Firma přesto o certifikaci požádala nezávislou německou zkušebnu TÜV, a to proto, aby certifikace podpořila prodej. První výsledky by měly být známy do konce března.

Baterie si už prošla testováním v akreditované zkušební laboratoři ČVUT, která podle Prusa potvrdila, že splňuje očekávané parametry. Výzkumníci laboratoře se ale ke zkouškám vyjadřovat nemohou, jen upozorňují, že baterie zkoumali pouze za určitých podmínek, které stanovila sama firma. Z výsledků proto nelze vyvodit, jak pokročilá baterie skutečně je.

Vlastnická struktura projektu je poměrně složitá. Vývoj baterie a zkušební linku v Praze-Letňanech zaštiťuje firma HE3DA, v níž má většinu Prus a akcie v ní drží i vynálezce technologie Jan Procházka. Závod v Horní Suché staví Magna Energy Storage, ve které kromě Prusa figuruje také firma Battery Unite ovládaná Jaroslavem Kučerou a Milanem Rýdlem. Prus je stále vyšetřován kvůli dotačnímu podvodu, jehož se měl dopustit jako spoluvlastník firmy.