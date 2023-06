České dráhy platí půjčené miliardy, nové vlaky ale nedostávají včas | e15.cz

„V současné době mají zpoždění dodávky nových a modernizovaných vozidel regionální dopravy od všech dodavatelů a prakticky u všech kontraktů. Jedná se tedy o pozdní dodávky nových třívozových jednotek RegioPanter, RegioFox nebo modernizované motorové vozy Regio-Shuttle RS 1,“ uvádí mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Podobné potíže hlásí i další dopravci, například soukromý Leo Express. „Jako všichni dopravci se setkáváme s problémy na straně dodavatelů v dodržení termínů, dodávání náhradních dílů a dodržení termínů v rámci generálních oprav,“ říká mluvčí Emil Sedlařík.

Problematické jsou ale i další dodávky pro kupce z řad krajů. Například ten Jihomoravský hlásí zpoždění dodávek jednotek Moravia od Škoda Group. S těmito krajem vlastněnými jednotkami už měly ČD provozovat patřičné spoje.

„V současné době tak musíme zajistit provoz spojů na jižní Moravě, i když region ještě nedisponuje původně plánovaným počtem nových vlaků. My tak musíme zajistit ze svého náhradní vozidla,“ dodává Šťáhlavský s tím, že sankcionování pozdních dodávek je předmětem smluvních ujednání.

Uspíšení dodávek řeší kraj s výrobcem na denní bázi, uvádí mluvčí kraje Alena Knotková: „Zdržování dodávek způsobuje problémy jak kraji, protože má daný termín, dokdy může hradit kupní cenu z dotace, tak i samotnému dopravci České dráhy, protože ten musí na tratě, na kterých měly nové jednotky Moravia již jezdit, nasazovat starou vozbu.“

Výrobce Škoda Transportation na dotaz E15 uvedl, že je v pravidelném kontaktu s vlastními dodavateli a že se snaží negativní dopady minimalizovat. „Výroba nových vozidel pro našeho zákazníka byla negativně ovlivněna jak pandemií nemoci covid-19, tak následně i válkou na Ukrajině. Tyto události vyšší moci bohužel výrazně zasáhly i dodavatelský řetězec, a to jak výrobce komponentů, tak dodavatele materiálů a surovin,“ konstatuje mluvčí Škody Jan Švehla.

Dráhy se tak dostávají do situace, kdy musejí financovat jak rozšíření flotily na úvěr, tak i neplánovaný provoz a servis náhradních vlaků. Prostředky dráhy čerpají především z úvěrového rámce na 640 milionů eur u společnosti Eurofima. „Dosud jsme čerpali první tranši v hodnotě 290 milionů a část druhé tranše ve výši sedmdesáti milionů s desetiletou splatností,“ říká Šťáhlavský.

Z úvěrů dráhy financují nákup elektrických jednotek RegioPanter EMU 160, EMU 240 a RegioFox DMU 120. Část dvouvozových jednotek RegioPanter je ještě ve výrobě, část už v provozu například v Plzeňském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Ve druhé polovině roku dráhy očekávají zahájení dodávek třívozových jednotek RegioPanter a motorových jednotek RegioFox. I ty ale zřejmě obdrží s několikaměsíčním zpožděním.

„Zpoždění v dodávkách nových souprav je pro dráhy nepříjemné, protože neplní sliby vůči objednatelům dopravy a ti je penalizují. Pochopitelně to nepomáhá ani při pohledu veřejnosti na kvalitu cestování, když namísto nových souprav jsou v provozu staré stroje,“ říká dopravní expert Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Nedostatek dílů, pracovní síly a s ním spojené prodloužení dodacích lhůt se týká prakticky celého trhu. „Trend už je patrný skoro v celém průmyslu, firmy musejí logicky platit i pokuty, což produkci ještě více prodražuje. Hlavním důvodem je nedostatek kvalifikované pracovní síly, kvůli kterému se prodlužují dodací lhůty. Firmy případně musejí zakázky rovnou odmítat a přenechat je tak zahraniční konkurenci,“ píše ve vyjádření pro E15 Hospodářská komora.

Částečným řešením je podle ní úprava „nedostatečných“ kvót na cizince, obzvlášť poté co byl zastaven vládní program Ukrajina s roční kvótou čtyřiceti tisíc kvalifikovaných pracovníků.

Na zpřetrhání dodavatelských řetězců doplácí řada dalších odvětví, například automobilový průmysl. Přesto že se spolehlivost dodávek nesčetného množství nejrůznějších dílů stále nepodařilo vrátit na předpandemickou úroveň, podniky hlásí i signály k optimismu.

„Je to vidět například na vývoji zásob firem v průmyslu či v indexu nákupních manažerů za zpracovatelský průmysl. Nejistoty ale často zůstávají,“ upozorňuje ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Připomíná, že železniční sektor vybočuje i proto, že je hodně specifický co do požadavků, termínů a náročnosti dodávek.

„Dodavatelské vazby se postupně obnoví, i když někdy v jiné podobě. Řešením pro všechny zúčastněné je promítnutí penále až do míst, kde daný problém vznikl. Dráhy nemohou v dané situaci pokrývat ještě i tyto náklady, za které fakticky nemohou,“ uzavírá Šíp.