Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo podle policie až 100 tisíc lidí
První den dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR v sobotu na letišti v Mošnově navštívilo podle policie až 100 tisíc lidí. Kolem letiště byly kolony, jinak pořadatelé neřešili větší problémy. Novinářům to řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
„Policie řekla, že zde bylo 90 až 100 tisíc návštěvníků. Je samozřejmě složité to přesně stanovit. Oni vycházejí z toho, že lidé tady i rotují, že tady nejsou od rána až do konce programu ti stejní. Samozřejmě nás to těší, ale mnohem důležitější je, že do této chvíle neevidujeme žádnou mimořádnou událost, že tedy proběhlo všechno tak, jak mělo. Bylo tady jen několik ošetření z horka,“ řekl Pavlačík. Policie před 15:00 uvedla, že ve spolupráci se zdravotníky prozatím řešila více než deset případů kolapsů návštěvníků z horka.
Vstup na Dny NATO je zdarma a velká návštěvnost je provází každoročně. Kromě techniky vystavené na zemi lidi lákají zejména dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu. Loni navíc byly Dny NATO kvůli povodním zrušeny.
Do Mošnova přijeli lidé z celé republiky a množství návštěvníků i z ciziny, jako vždy zejména z blízkého Polska. Pavlačík už ráno řekl, že velký zájem návštěvníků z Polska očekával, protože tam před cca dvěma týdny byla na poslední chvíli zrušena velká akce.
Několikakilometrové kolony
Kolony se v sobotu na silnicích v okolí letiště tvořily ráno ze všech stran. Měřily několik kilometrů a lidé v nich popojížděli i více než hodinu. V areálu pak lidé v dlouhých frontách čekali na prohlídky letadel, stáli v nich i přes dvě hodiny.
„Co jsem si procházel několikrát areál, tak mezi návštěvníky byla taková velice pozitivní atmosféra, kterou jsme registrovali, takže nás těší, že po těch dvou letech to opět takhle probíhá,“ řekl Pavlačík.
V některých letech v minulosti Dny NATO podle odhadů za dva dny navštívilo i více než 200 tisíc lidí. „Vždycky říkám, že nám nejde o trhání návštěvnických rekordů. Opravdu ne. Je to nejnavštěvovanější dvoudenní akce v celé České republice, což nás velice těší, ale opravdu naší ambicí nikdy nebylo a nebude trhat návštěvnické rekordy,“ řekl Pavlačík.
Na každý den je připraveno kolem osmi hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Mezi nejatraktivnější ukázky patří vystoupení leteckých akrobatických skupin, které se letos v Mošnově předvedly tři - britští Red Arrows, turečtí Turkish Stars a chorvatské Krila Oluje. Lidé ale mohli také vidět třeba poslední veřejné vystoupení českých vrtulníků W-3A Sokol před jejich plánovaným vyřazením.
Pavlačík uvedl, že kromě akrobatických skupin, z nichž největší ohlas měli asi Red Arrows, návštěvníky hodně zaujala například ukázka italského letounu Harrier ve vzduchu. Velký zájem diváků sklidil také průlet amerického strategického bombardéru B-52H Stratofortress.