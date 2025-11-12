Český úspěch mezi německými giganty. Škoda Octavia se dostala do elitní desítky nejprodávanějších aut
Německý trh s automobily patří k nejtvrdším v Evropě a obvykle ho ovládají domácí značky. V říjnu se ale mezi ně probojovala i česká Škoda, která je sice součástí německého koncernu, výroba však probíhá převážně v Česku. Její Octavia skončila pátá a nový elektromobil Elroq se stal nejprodávanějším elektrem měsíce.
V říjnu se v Německu zaregistrovalo přes čtvrt milionu nových osobních aut. Statistikám tradičně vládnou vozy s logem Volkswagen, BMW nebo Mercedes-Benz, přesto se tentokrát mezi domácí elitu prosadil i jediný importovaný model – Škoda Octavia. Český bestseller obsadil páté místo a potvrdil pozici nejúspěšnějšího zahraničního vozu na německém trhu.
Daří se i elektromobilům z Mladé Boleslavi. Nový model Škoda Elroq se stal nejčastěji registrovaným elektrickým vozem v Německu a jen těsně se nevešel do celkové top 10. Automobilka tak posiluje nejen mezi klasickými motory, ale i v rostoucím segmentu elektromobility.
Pro Škodu jde o další potvrzení silné pozice za západní hranicí. Většina německého žebříčku sice patří domácím značkám, přesto česká automobilka dokazuje, že umí uspět i v nejsledovanější automobilové zemi světa.
Výsledky navíc zapadají do širšího trendu, který jsme na e15 popsali už dříve v článku Škoda Auto ovládla Německo. Bleskurychle vytlačuje domácí značky v prestižním segmentu. Data ukazují, že česká automobilka roste hlavně mezi firemními flotilami, kde tradičně dominovaly německé značky.
Registrace nových aut v Německu v říjnu 2025
10. místo: Volkswagen Passat (3405 prodaných vozů)
Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI eHybrid |
Tradiční zástupce střední třídy si u německých řidičů drží pevné místo i v éře SUV. Volkswagen Passat je symbolem spolehlivosti, komfortu a praktičnosti, což z něj dělá oblíbený vůz nejen rodin, ale i firemních flotil. Nová generace navíc sází na moderní vzhled a úsporné hybridní motory.
9. místo: Audi A5 (3472 prodaných vozů)
Elegantní kupé a liftback z Ingolstadtu patří mezi designové stálice německých silnic. Audi A5 kombinuje sportovní vzhled s komfortem dálkového cestování a precizní technikou quattro. I po letech na trhu si drží image stylového vozu pro řidiče, kteří chtějí výkon i eleganci v jednom balení.
8. místo: Mercedes-Benz GLC (3497 prodaných vozů)
Stylové SUV střední třídy potvrzuje, že komfort a prestiž jsou pro německé řidiče stále silnými argumenty. Mercedes-Benz GLC nabízí typický luxus značky, špičkové zpracování interiéru a širokou paletu motorizací včetně plug-in hybridních verzí. Díky tomu zůstává jedním z pilířů nabídky trojcípé hvězdy.
7. místo: BMW řady 5 (3905 prodaných vozů)
Elegantní business sedan z Mnichova patří k symbolům německé automobilové kultury. BMW řady 5 spojuje výkon, komfort i technologickou vyspělost a zůstává oblíbenou volbou manažerů i firemních flotil. Nová generace navíc přinesla i plně elektrickou verzi i5, která rozšiřuje nabídku o moderní, ale stále luxusní alternativu.
6. místo:BMW X1 (3980 prodaných vozů)
Nejmenší SUV mnichovské automobilky sází na kombinaci prémiového zpracování, sportovního charakteru a moderních technologií. BMW X1 zůstává ideální volbou pro ty, kdo chtějí kompaktní vůz s image značky a jízdními vlastnostmi, které nezapřou typický „Bavorákovský“ původ.
5. místo:Škoda Octavia (4202 prodaných vozů)
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG |
Český bestseller potvrzuje svou výjimečnou pozici i na nejnáročnějším evropském trhu. Škoda Octavia si drží pověst spolehlivého a prostorného vozu s výborným poměrem ceny a kvality. V Německu je dlouhodobě nejprodávanějším importovaným modelem – a i v říjnu se dokázala prosadit mezi domácí elitou.
4. místo:Opel Corsa (4323 prodaných vozů)
Opel Corsa 1.2 Turbo (74 kW) |
Malý hatchback z Rüsselsheimu dokazuje, že v Německu mají své místo i kompaktní městské vozy. Opel Corsa láká na jednoduchý design, nízkou spotřebu a spolehlivost – a díky elektrické verzi Corsa e oslovuje i řidiče, kteří chtějí přejít na bezemisní provoz bez ztráty komfortu.
3. místo:Volkswagen Tiguan (4674 prodaných vozů)
Oblíbené rodinné SUV se drží v popředí žebříčků už řadu let. Volkswagen Tiguan nabízí prostor, komfort a pocit jistoty, který zákazníci od německého SUV očekávají. Nová generace navíc přináší modernější design i výrazně úspornější motory, což mu pomáhá udržet si silnou pozici v konkurenci.
2. místo:Volkswagen T-Roc (6592 prodaných vozů)
Kompaktní SUV z Wolfsburgu potvrzuje, že Němci mají slabost pro vyšší podvozky a univerzálnost. Volkswagen T-Roc spojuje praktičnost rodinného vozu s atraktivním designem a technikou známou z modelu Golf. Díky tomu patří dlouhodobě k nejúspěšnějším SUV na domácím trhu.
1. místo: Volkswagen Golf (7521 prodaných vozů)
Volkswagen Golf |
Legenda německých silnic a dlouholetý etalon střední třídy zůstává neohroženým lídrem. Volkswagen Golf se v říjnu opět stal nejprodávanějším autem v Německu – a potvrzuje, že i po půl století na trhu dokáže oslovit řidiče kombinací kvality, pohodlí a technologií, které se staly měřítkem pro konkurenci.