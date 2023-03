Český výrobce dronů postaví továrnu za půl miliardy. Má stát na letišti u Písku | e15.cz

Znásobit roční produkci dronů a maximálně robotizovat výrobu. S takovým cílem investuje tuzemský výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů Primoco UAV zhruba půl miliardy korun do nové výrobní haly, kterou chce postavit na vlastním letišti v Krašovicích u Písku. V současnosti v malé hale v pražském Radotíně vyrábí šest strojů One 150 měsíčně. Do tří let hodlá produkci zečtyřnásobit, uvedl pro deník E15 majitel firmy Ladislav Semetkovský.