ČEZ balí kufry na Balkáně. Rozhodnutí o Rumunsku je na spadnutí | E15.cz

Energetický gigant ČEZ údajně připravuje prodej svých rumunských aktivit. Jejich jádrem je výroba a prodej proudu z tamních větrných elektráren a přispívají do pokladny polostátního energetického gigantu ročně zhruba třemi miliardami ročně. ČEZ by prodejem rumunského byznysu zcela opustil Balkán, když prodej bulharských aktivit je na spadnutí. Podle analytiků by mohla firma za rumunský byznys inkasovat až bezmála třicet miliard korun.