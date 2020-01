ČEZ do Temelína letos přijme asi 100 lidí | E15.cz

ČEZ letos přijme do jaderné elektrárny Temelín asi sto lidí. Potřebuje je na různá místa v provozu i jako operátory. Fluktuace v Temelíně je jedno procento, jde hlavně o generační obměnu. Při hledání nových pracovníků pomáhá elektrárně spolupráce s technickými vysokými školami. Řekl to mluvčí Temelína Marek Sviták.

Temelín přijme zaměstnance do provozu, na pozice spjaté s bezpečností, řízením techniky, péčí o zařízení, IT i nové operátory. "Budeme pokračovat ve standardní generační obměně a ve vykrývání běžných personálních potřeb, což znamená nábor téměř stovky nových lidí," řekl mluvčí.

Fluktuace v Temelíně, který má 1288 zaměstnanců, je nízká. Z elektrárny dobrovolně ročně odejde pár lidí, asi procento ze všech zaměstnanců.

Přibližně polovina pracovníků má vysokoškolské vzdělání. I proto je podle Svitáka základem pro hledání nových zaměstnanců spolupráce s vysokými školami. Elektrárně se dlouhodobě osvědčuje oslovovat i střední a základní školy. "Postupně tak budujeme v žácích vztah k technice, který pak zúročí studiem na technické na vysoké škole. Na jihu Čech máme 16 partnerských středních škol a velmi těsně spolupracujeme s 11 fakultami technických vysokých škol v ČR," uvedl Sviták.

Spolupráce s vysokými školami má různé podoby: přednášky temelínských odborníků, stáže studentů v elektrárně, soutěže i finanční pomoc při vybavování učeben. Součástí jsou stipendia pro vybrané studenty. Částka se odvíjí od studovaného ročníku a studijních výsledků. "V maximální výši může přesáhnout osmdesát tisíc korun za školní rok," řekl Sviták.

Náboráři skupiny ČEZ podepsali nedávno stipendijní smlouvu s devíti vysokoškoláky. Jsou to studenti z pražské ČVUT, brněnské VUT, Západočeské univerzity v Plzni, jeden stipendista je ze Slovenské technické univerzity Bratislava. Nové stipendisty čekají ještě jeden až tři roky studia, potom více než dvouletá příprava v ČEZ. "K reálnému řízení jaderného bloku by se tak mohli dostat v letech 2022 až 2025. Jen loni ČEZ do jaderných elektráren na pozici operátora přijal 13 lidí," uvedl mluvčí.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny elektřiny.