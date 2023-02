ČEZ plánuje stavbu modulárních reaktorů v sedmi elektrárnách | e15.cz

Už za devět let by v Temelíně mohl pracovat první tuzemský modulární jaderný reaktor, uvedla ředitelka útvaru ČEZ pro rozvoj malých modulárních reaktorů Silvana Jirotková. Skupina ČEZ počitá s dalšími energetickými zdroji tohoto typu také v elektrárnách Tušimice, Prunéřov, Ledvice, Poříčí, Dětmarovice a Dukovany. Kolik bude stavba reaktoru stát, Jirotková neupřesnila.

V roce 2050 bude v Česku podle ní kvůli rostoucí spotřebě elektřiny chybět významná část zdrojů. Řešením by mohly být právě malé modulární reaktory, který by mohly kromě jaderné elektrárny Temelín stát i tam, kde teď ČEZ provozuje uhelné či jiné elektrárny.

„Ty bychom chtěli transformovat s ohledem na životní prostředí a na bezemisní politiku na malé modulární reaktory. Dává smysl nahradit zdroj, který dosluhuje, novými zdroji, a to i s ohledem na to, že jsme se zavázali k odklonu od uhlí. Lokality na severu Čech či Moravy, kde je významná průmyslová výroba, tak dávají smysl. I proto, že je tam centrální zásobování teplem a i to by modulární reaktory dokázaly zajistit,“ řekla Jirotková a doplnila, že první by mohl fungovat v Temelíně v roce 2032. „Je to velmi ambiciózní cíl,“ zdůraznila.

ČEZ se zatím nevyjádřil k ceně výstavby. Americká společnost UAMPS, která připravuje stavbu světově pilotního projektu Carbon Free Power Project s využitím modulárních reaktorů značky NuScale, oznámila v lednu výrazné zvýšení nákladů. Cena projektu se šesti reaktory NuScale o celkovém výkon 462 megawattů se dostala na 9,3 miliardy dolarů, zhruba 205 miliard korun), uvedl server Temelín.cz. Pro srovnání: celkový výkon obou bloků Temelína činí 2172 megawattů.

Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů. Podle ČEZ se staví snáze a rychleji než velké jaderné projekty.

Experti: Malé modulární reaktory nabízejí Česku skvělou příležitost

V rámci debaty na Institutu pro veřejnou diskusi, jež se konala koncem září v Řeži u Prahy a jejímž mediálním partnerem byla E15, zazněla na téma modulárních reaktorů nadšená slova. Experti z řad předních energetických institucí se shodli, že předností malých modulárních reaktorů oproti velkým jaderným zdrojům je hlavně možnost sériové výroby, snazší doprava a rychlejší realizace.

„Skupina ČEZ považuje malé modulární reaktory za velmi zajímavou možnost pro Českou republiku. Je to předvídatelný a cenově stabilní zdroj,“ uvedl v říjnu místopředseda představenstva ČEZ a šéf Jaderné elektrárny Temelín II Viktor Černý.

Vedoucí katedry jaderných reaktorů ČVUT Jan Rataj doplnil, že univerzity jsou připraveny na intenzivnější rozvoj oboru jaderné energetiky. Technologie malých modulárních reaktorů je podle něho vítaná a je dobrou zprávou, že studenty technických univerzit tato oblast láká. „Bude především potřeba standardizovat přístup k licencování a malé modulární reaktory bude třeba produkovat ve velkém, aby měly naději na úspěch,“ dodal.

Modulární reaktory chce v Česku spustit také Rolls-Royce

Generální ředitel britské společnosti Rolls-Royce SMR Tom Samson právě jednal v Praze s vedením ČEZ o nasazení malých modulárních reaktorů Rolls-Royce v tuzemsku. Podle Samsona by reaktory mohly být uvedeny do provozu na počátku příští dekády. Chystanou spolupráci přijeli do Česka osobně podpořit také britský ministr obchodu Greg Hands a obchodní komisař pro Evropu Chris Barton.