ČEZ posílil v telekomunikacích. Koupil tři internetové providery | E15.cz

Koncern koupil podle informací z účetní závěrky za minulý rok stoprocentní podíl ve společnostech FDLnet.CZ, ISP West a TaNET West. Firma FDLnet.CZ poskytuje služby na Frýdlantsku, zbylé dvě společnosti (měly stejné vlastníky) působí v Plzeňském a v Karlovarském kraji.

Už nyní spravuje ČEZ optické sítě o délce 8500 kilometrů a propojuje všechny regiony v Česku s přístupovými body v bezmála 70 městech. Skupina ČEZ poskytuje internet prostřednictvím firmy Telco Infrastructure pod značkou ČEZNet. Zatím působí v Karlových Varech.

„Díky nasazení technologie optických vláken poskytujeme superrychlé, bezpečné a spolehlivé připojení. Chceme nabídku postupně rozšiřovat o další lokality, kde budou vhodné podmínky pro instalaci optických sítí poslední míle a napojení na páteřní sítě. S tím souvisí i naše akvizice zmíněných menších lokálních poskytovatelů služeb,“ sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Zaplacenou cenu nechce firma kvůli konkurenci zveřejňovat.

Dopad na energetický koncern ostatně nebude velký. „Získají nové zákazníky, kterým mohou nabídnout další produkty. Z hlediska ČEZ je to zanedbatelné,“ komentuje akvizici analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Skupina ČEZ přitom nenabízí plošné pokrytí, ale soustředí se na jednotlivá místa. „Jde o lokality, kde v tuto chvíli není dostatečně rychlý internet a kde můžeme následně poskytovat vysokorychlostní internet po optické síti domácnostem za výhodné ceny,“ dodává Gazdík.

Skupina ČEZ kromě vysokorychlostního internetu má i vlastního mobilního operátora s téměř 130 tisíci klienty. A svou přítomnost v telekomunikacích může ještě výrazně zvýšit. Jedná o kooperaci s tuzemskou mobilní trojkou Vodafonem. Spolupráci obou společností Gazdík nekomentoval.

Ve hře má být i to, že by ČEZ mobilního operátora převzal. „Jednání jsou v počátečním stadiu. Za určitých podmínek by to koupili,“ uvádí zdroj z energetických kruhů, který si nepřál být jmenován.

Spolupráce není vyloučená ani v oblasti optických sítí, kde má Vodafone po převzetí společnosti UPC silnou pozici. Do optických sítí ale mohutně investují i další zbylí hráči na trhu: T-Mobile a Cetin.