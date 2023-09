ČEZ prodlouží termín pro nabídky na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech | e15.cz

Energetická společnost ČEZ znovu prodlouží termín pro podání finálních nabídek na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Uchazeči budou mít čas až do 31. října, místo dosavadního termínu 2. října. ČEZ tím vyhověl žádosti jednoho ze tří přihlášených zájemců. Harmonogram celého projektu by to ohrozit nemělo. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036. Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.