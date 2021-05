ČEZ rozjíždí bateriový byznys se slovenským InoBatem | E15.cz

Rozšiřování elektromobility a bateriového průmyslu v Evropě naznačuje velký byznysový potenciál pro mnoho příštích dekád. Dobře to vědí energetický obr ČEZ a slovenský výrobce baterií InoBat. Jeden z mála neasijských producentů baterek působící v Evropě jedná o kontraktu na budoucí dodávky lithia z Cínovce. S ČEZ zároveň testuje údajně převratnou technologii energetického úložiště. Oba hráči by do projektu mohli investovat desítky milionů eur.