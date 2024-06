Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek dopoledne obdrželo od polostátní energetické skupiny ČEZ oznámení o vyhodnocení nabídek na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. V závěru dubna je podaly francouzská společnost EDF a korejská firma KHNP. ČEZ následně nabídky analyzoval a předal jejich vyhodnocení i s vlastním doporučením o preferovaném pořadí nabídek. Informovala o tom skupina ČEZ. Detaily nabídek neuvedla. Vláda by podle dosavadního harmonogramu měla vybrat vítěze tendru v červenci, rozhodovat bude také o počtu stavěných bloků.

Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech do roku 2036, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně.

Převzetí hodnotící zprávy potvrdil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). „Vláda má nyní možnost se k této zprávě vyjádřit z pohledu národních bezpečnostních zájmů. Výběr preferovaného uchazeče oznámíme během července společně s tím, jakým způsobem využijeme opce na výstavbu více jaderných bloků v lokalitách Dukovany a Temelín,“ uvedl Síkela.

Nabídky podle ČEZ posuzovalo přes 180 odborníků ze společnosti i mimo ni, kteří se zaměřovali především na jejich ekonomickou, obchodní a technickou stránku. „Model hodnocení nabídek byl nastaven na základě doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Všechny cenové vstupy a všechna rizika byla kvantifikována. Obě nabídky byly porovnány podle podle stejného kritéria, a to ceny na vyrobenou megawatthodinu, za jakou by vyráběl elektřinu nový blok od každého z uchazečů,“ řekl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Podle současných předpokladů by smlouvy s vybraným uchazečem měly být finalizovány a připraveny k podpisu do konce března příštího roku. V případě výraznějších změn smluvních podmínek oproti podané nabídce by pak mohl být vyzván druhý z uchazečů, upozornil ČEZ. Po uzavření smluv pak bude následovat příprava projektové dokumentace tak, aby byl splnitelný termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036.

Podívejte se na záznam debaty o ČEZ a windfall tax:

Debata o windfall tax mezi Mojmírem Hamplem a Michalem Šnobrem • Info.cz

Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Dosud nabízené ceny zástupci vlády i ČEZ odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.