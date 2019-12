Solek v Chile roste. Stal se tam lídrem v malých instalacích solárů | E15.cz

Firma Solek, založená a vedená Zdeňkem Sobotkou, se letos definitivně stala největším developerem malých solárních elektráren v Chile. Aby mohla soupeřit i při velkých stavbách, potřebovala by finančního partnera, nebo upsat akcie na burze. „Hrát první ligu mezi solárními developery je jen otázka peněz,“ říká šéf firmy, která je také největším českým investorem v této latinskoamerické zemi.

Že je Chile pro investory do solární energie lákavé, je pochopitelné - panují zde vynikající osvitové podmínky. Česká firma Solek tady staví projekty solárních elektráren do kapacity 10 megawattů. Některé prodá již ve fázi projektu, další už jako hotové a nyní si také chce část projektů ponechávat i ve fázi ostrého provozu. „Do tří let bychom chtěli mít v portfoliu projekty o celkové kapacitě až dvě stě megawattů,“ říká Sobotka.

Solek se v této jihoamerické zemi postupně dostává mezi známé hráče. Nedávno se přestěhoval do moderních kanceláří ve finančním distriktu Las Condes, nejprestižnější čtvrti v hlavním městě Chile Santiagu. A najímá nové zaměstnance. „Na výběru zaměstnanců spolupracujeme s místními headhuntery, také hledáme přes doporučení. Dokonce jsme zavedli pobídku, že za doporučení specialisty, který ve firmě vydrží déle než šest měsíců, vyplácíme odměnu pět set dolarů,“ říká Martina El Kooli, HR manažerka společnosti Solek. Zájem o práci ve firmě je podle ní nyní, když je Solek největším developerem malých solárních projektů v zemi, logicky vyšší než před pěti lety, když tu čeští stavitelé solárů začínali a nikdo je tam moc neznal. Dnes má Solek v Chile zhruba sedmdesát zaměstnanců, část je na centrále, část přímo na projektech. Českou stopu nesou i kanceláře - nábytek i design si firma nakoupila v tuzemsku.

Na jižní polokouli

Jak k tomu vlastně došlo, že solární elektrárny v Chile stavějí Češi? Zdeněk Sobotka se začal na možnosti výstavby solárních elektráren dívat v době, kdy v Česku došlo ke škrtům podpory slunečních zdrojů. „V Chile byly tehdy sice ceny elektřiny nižší než v Česku, ale dobrý osvit," říká. Ve vzdálené zemi začínal s americkým partnerem, se kterým se posléze rozešli a česká firma byznys odkoupila.

Pro Sobotku je Chile srdeční záležitost – vlastně celá Latinská Amerika, po které rád cestuje. „Byznys se nedá dělat na dálku. Jsem v Chile minimálně šestkrát ročně,“ říká. Nyní dokonce zvažuje, že se na čas do Chile přestěhuje i s rodinou. „Zajišťuji praktické věci typu škola, doktor a podobně. Stěhovat bychom se měli na začátku školního roku,“ říká šéf firmy. Chilské děti jakožto obyvatelé jižní polokoule mají rytmus roku obráceně než české. Letní prázdniny začínají Vánoci, nový školní rok začíná v březnu.

V chilském Santiagu se ale již několik týdnů odehrávají sociální bouře a protesty. Občané poněkud divoce vyjadřují nespokojenost především se sociálním systémem v zemi, který je vybudován spíše podle amerického vzoru, kde je jakákoli podpora od státu slabá.

Mnoho Chilanů začíná i přes celkovou prosperitu země bojovat s pokrytím základních nákladů - i zdravotnictví, školství a doprava se v zemi platí plně individuálně. Na druhou stranu podnikatelské prostředí je v Chile velmi příznivé, podle českého obchodního rady Jana Jandy existuje vymahatelnost práva i stabilní instituce. Chile je nejvyspělejší z latinské Ameriky - HDP na hlavu je asi 16 tisíc dolarů, jen zhruba o pětinu méně než v Česku. Pro srovnání, ekonomický výkon třeba Kolumbie je třikrát menší.

Šance pro investory v Česku

Solek už v Chile postavil několik elektráren, které pak prodal například kanadskému fondu Carbon Free, fondu Arroyo nebo francouzskému Reden. S partnery má Solek uzavřeny smlouvy na vybudování dalších pěti elektráren za víc než miliardu korun. Konkrétně ve Villa Alegre, Los Paltos, Santa Fe, El Paso a Mecochillanu o celkovém výkonu 37,35 megawattů.

Sobotka upozorňuje, že Solek umí obsloužit celý proces - od projektování, přes kompletní realizaci až po údržbu a správu - a proto je na trhu žádaný. Minimálně dvě elektrárny právě teď budované v Chile by si Solek chtěl ponechat. Respektive stanou se majetkem fondu Solek SICAV, který letos firma v Česku založila. Investoři budou vydělávat na výnosu z prodeje energie. Cílově by v tomto fondu měly být elektrárny o výkonu 100 megawattů.

Sektor obnovitelných zdrojů energie v zemi skýtá právě nyní velké možnosti. To potvrzuje i český velvyslanec v Chile Josef Hlobil. „Nejzajímavějším směrem pro investice teď je ekologie. Ekologické hospodářství, čisté zdroje energie, udržitelný rozvoj, ekologické zpracování komunálního odpadu, to vše má podporu a je na obrovském vzestupu. Chilané chtějí tu krásnou přírodu, co tady mají, chránit před zplodinami a znečištěním,“ říká.

Tahounem ekologického prozření je podle něj vláda i relativně uvědomělá občanská společnost. „Do ekologie jde i řada vládních investic a podpůrných programů. Chile je členem a signatářem pařížské dohody,“ dodává ambasador. Chilská vláda ve svém programu Energy 2050 chce na výrobě elektrické energie do roku 2035 dosáhnout šedesátiprocentního podílu obnovitelných zdrojů.

Geografie Chile Země se táhne na západním pobřeží Jižní Ameriky od subtropického pásma až k Antarktidě. Zatímco na šířku má průměrně pouhých 177 kilometrů, na délku více než 4000 km. Celková pobřežní délka je 6500 kilometrů.

Vpravo elektrárna, vlevo avokáda

S potenciálem ekologického sektoru souhlasí i chilská manažerka Stephanie Crichton, která je v Soleku projektovou šéfkou. „Celkové možnosti v solární energetice vidíme na kapacitě 7 800 megawattů, aktuálně naše firma rozjednává pozemky na 258 megawattů. Letos dokončíme projekty v objemu 26 megawattů,“ popisuje. To jsou potenciálně pěkné peníze. Podle Zdeňka Sobotky totiž platí hrubá rovnice, že cena jednoho megawattu hotové solární elektrárny je rovna jednomu milionu dolarů, přičemž náklady na roční údržbu elektrárny jsou zhruba osm tisíc dolarů na megawatt.

Podle hlavního inženýra Soleku Sergia Guzmána jedna elektárna o kapacitě tři megawatty zajistí elektřinu až pro pět tisíc domácností ve venkovských oblastech, ve městě obslouží polovinu. „Výrobní kapacita je šest gigawattů ročně, což je dvakrát tolik než v Česku,“ vysvětluje Sobotka. Panely by měly vydržet přibližně dvacet let. „Ovšem tím jak postupuje technologie výroby, zvyšuje se výkon panelů. Za poslední dva roky vzrostla kapacita panelů o dvacet procent,“ dodává Guzmán.

Nejsložitější věcí při realizaci solárních elektráren jsou pozemky. Na hledání vhodných pozemků firma využívá služeb lokálních „landseekerů“, vlastníci jsou většinou zemědělci. Třeba pozemky na elektrárnu Los Paltos Solek získal od farmáře, který vedle pěstuje avokáda.

A jaké má energetický vizionář z Čech v Chile cíle? „Samozřejmě bych se rád dostal do první ligy developerů solárních elektráren na světě. K tomu bychom už ale potřebovali finančního partnera. Nebo bychom museli upsat akcie na burze. Aby se dalo soupeřit při velkých stavbách, je to otázka objemu peněz,“ říká Zdeněk Sobotka.

V Chile ale Solek pozici má. Z českého pohledu třeba i proto, že česko-chilské obchodní vztahy obecně nejsou zatím příliš prošlapanou cestou. Co se týče ostatních českých investorů v Chile, je jich podle ambasadora Hlobila alespoň více, než kolik Chilanů podniká v Česku.

„Hlavní čeští investoři v Chile jsou tři. Je to Solek Group, který má velmi dobře zmapovaný trh a rozvíjí svou činnost. Jako velvyslanec mám z činnosti této firmy opravdu radost. Krom Soleku působí na chilském trhu dále Šindal Group, která zajišťuje například zabezpečení proti povodním, systémy na přenos dat a podobně. Působí tam také pobočka firmy Rudolf Jelínek Vizovice, která v zemi dokonce provozuje pálenici a sady,“ popisuje velvyslanec.