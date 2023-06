Číňané postaví v Maďarsku továrnu na katody pro baterie do elektromobilů | e15.cz

Čínská společnost Zhejiang Huayou Cobalt plánuje investovat v Maďarsku 520 miliard forintů, tedy zhruba 33,4 miliardy korun, do výstavby závodu na katody pro baterie do elektromobilů. Je to nejnovější velká investice, která podle tamní vlády učiní ze země centrum elektromobilového průmyslu. Ve středu to oznámil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Závod bude mít kapacitu přibližně 100 tisíc tun katod pro baterie do elektromobilů a vytvoří kolem 900 pracovních míst. Výroba by mohla být zahájena v roce 2026. Pro čínskou firmu Huayou je to první investice na území Evropské unie.

Maďarsko je místem, které si pro svoji výrobu vybrali němečtí výrobci prémiových vozů, jako je Mercedes-Benz Group a BMW, a asijští výrobci baterií, převážně z Číny a Jižní Koreje. Maďarská vláda uvádí, že tyto investice kromě toho, že pomáhají plnit klimatické cíle, slouží také jako model hospodářské spolupráce mezi Východem a Západem v době vzájemného napětí.

„Podobně jako jiné země střední a východní Evropy se Maďarsko za posledních třicet let stalo důležitým místem pro výrobu automobilů. Nyní je v čele regionu v přechodu na elektromobily. Čtyři z deseti největších výrobců baterií mají nyní v zemi továrny, nebo je zde zakládají,“ upozornil Szijjártó a dodal, že „za posledních sedm let Maďarsko oznámilo 51 investic do odvětví elektromobilů v hodnotě čtyř bilionů forintů.“ Země má nyní podle něj čtvrtou největší kapacitu baterií na světě.

Dosud největší investicí je ta od společnosti Conteporary Amperex Technology Co. (CATL), která loni oznámila, že plánuje v zemi výstavbu závodu na baterie za 7,3 miliardy eur, zhruba 173,4 miliardy korun ve spolupráci s automobilkou Mercedes-Benz.

Vzájemný obchod mezi Maďarskem a Čínou loni dosáhl rekordních 13 miliard eur. „Čínské společnosti se letos stanou největší skupinou investorů v Maďarsku, stejné to bylo v roce 2020,“ dodal Szijjártó.